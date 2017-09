El programa Lanzadera presenta 80 startups de equipos emprendedores El presupuesto destinado a esta iniciativa es de 9 millones de euros, aproximadamente un 30 % más que el año pasado EFE Valencia Martes, 19 septiembre 2017, 17:04

El proyecto Lanzadera, impulsado por el empresario Juan Roig, ha presentado hoy 80 proyectos de startups de equipos emprendedores, a los que se dará formación y una financiación de aproximadamente 9 millones para impulsar su talento emprendedor.

La aceleradora de empresas Lanzadera ha redoblado su apuesta por el talento emprendedor y este año ha presentado 80 startups frente a las 56 del año anterior.

El presupuesto destinado a esta iniciativa es de 9 millones de euros, aproximadamente un 30 % más que el año pasado, según ha informado el director general de la Lanzadera, Javier Jiménez.

La principal novedad de este año es la posibilidad de acceder a los programas de los equipos emprendedores durante todo el año cuando anteriormente solo se realizaba una convocatoria anual, ha expuesto Jiménez.

"Tenemos dos cosas distintas al resto de empresas: Juan Roig y la formación a todos los emprendedores sobre los modelos de gestión de una empresa", ha declarado Jiménez.

Esta formación consta de asesoramiento a través de un director de Proyectos y mentoring con profesionales expertos en su actividad, ha resaltado.

Los proyectos de startups seleccionados abarcan gran variedad de sectores, desde salud, moda, ocio o tecnología, y entre estos equipos conviven proyectos muy diversos, desde manillares de bicis urbanos tallados en madera, plataformas de series y películas hasta vídeos animados personalizados, bikinis artesanales y camisas que no se manchan.

Respop es una plataforma social de series y películas que pretende compartir y comentar contenidos para que los usuarios puedan realizar un seguimiento sobre ellos. La primera versión de la app estará disponible el mes que viene, según ha informado uno de sus fundadores Julián Martínez.

Mufubufu es una empresa que realiza vídeos de animación personalizados. "Nos cuentas cosas sobre la persona a la que quieres regalar el vídeo, la recreas mediante un editor de personajes y nosotros realizamos una película de dibujos sobre su vida", ha explicado una de las socias fundadoras.

Moose se dedica a crear componentes para bicicletas urbanas personalizadas talladas en madera, utilizando las propiedades de este material para conseguir formas ergonómicas más cómodas y más duraderas que las tradicionales, ha informado su CEO Curro Galván.

Si se desea encontrar moda novedosa o artesanal, Vint es una empresa que apuesta por el cuidado de los pequeños detalles con la confección a mano de sus bikinis.

Seepia, otra de las empresas seleccionadas, desarrolla a partir de tecnología textil prendas de vestir para el día a día que no se manchan, no acumulan olores y no se arrugan.