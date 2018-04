PlayFilm logra fondos de exdirectivos de Coca-Cola y Google Domingo, 8 abril 2018, 00:17

La plataforma para crear vídeos participada por Juan Roig cerró una ronda de financiación de 1,1 millones, con inversores como Marcos de Quinto, ex número 2 de Coca-Cola, Javier Rguez. Zapatero (ex CEO de Google España) o Ángel Cano (ex CEO BBVA).