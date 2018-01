El trencadís de Pamesa que maravilla en los supermercados de Mercadona Más de 1.000 personas con discapacidad intelectual han trabajado en la realización de más de 5.000 murales distintos LAS PROVINCIAS Viernes, 12 enero 2018, 11:54

Seguramente los has visto mientras comprabas aunque no te has dado cuenta. O a lo mejor te has fijado en ellos y te has quedado maravillado. Mercadona invirtió el año pasado más de 1,5 millones de euros para implantar más de 1.650 nuevos murales para decorar la pescadería y el punto de acabado de la carne de sus nuevas tiendas eficientes. Esta iniciativa se llevó a cabo en colaboración con 27 fundaciones y centros ocupacionales de toda España, por lo que «gracias a este proyecto, más de 1.000 personas con discapacidad intelectual tienen la posibilidad de formarse, trabajar y fomentar sus capacidades de esfuerzo, concentración y trabajo en equipo», según explican desde fuentes de Mercadona a abc.es.

Estos paneles decorativos se confeccionan con la técnica del trencadís, que utiliza pedazos rotos de cerámica que suministra Pamesa Cerámica a las entidades sociales, y con los que estas personas realizan íntegramente el mural.

Vídeo.

Arantxa Roig, directora de la Fundación Roig Alfonso, quien lleva desde los inicios en el proyecto, considera que esta iniciativa “facilita la integración socio-laboral de las personas con discapacidad intelectual. Su nivel de autoestima y autoconfianza se ve reforzado al ver como los clientes de Mercadona admiran su trabajo, considerándolos unos verdaderos artistas”.

Este proyecto, que nace en 2011 de la mano de Mercadona y Pamesa Cerámica, tiene su origen en la tienda que la compañía de supermercados tiene ubicada en la calle Roger de Lauria en Valencia, donde se instaló el primer mural de trencadís. Desde entonces y hasta 2017, más de 1.000 personas con discapacidad intelectual han trabajado en la realización de más de 5.000 murales distintos que hoy son un símbolo diferencial en las tiendas de Mercadona.