Horario de reparto y condiciones de entrega de la compra online en Mercadona

La cadena valenciana de supermercados Mercadona ha iniciado las pruebas de la compra 'online' en Valencia tras lanzar una prueba piloto que se ha puesto en marcha sólo en algunos barrios de la ciudad de Valencia, que irán aumentado hasta extenderse a toda la ciudad y poblaciones cercanas. Para ello se ha desarrollado una nueva web y dos aplicaciones móviles para los sistemas iOS y Android.

Tras realizar un pedido mínimo de 50 euros y pagar con tarjeta. La entrega al cliente 'online' es a partir del día siguiente de haber realizado el pedido, de lunes a sábado de 07.00 horas a 22.00 horas y en tramos de una hora.

Los repartidores entregan el pedido en la dirección indicada al realizarlo y la persona que esté en el domicilio puede recogerlo. Si por cualquier motivo se le indica al repartidor que entregue el pedido en una dirección diferente a la indicada al realizarlo, la cadena de supermercados valenciana no se hace responsable del estado de los productos a partir de la entrega al receptor.

Por razones organizativas, el repartidor no podrá esperar más de cinco minutos en casa de no haber nadie en casa. Si, por el contrario, el pedido no llega dentro de la hora estipulada, el cliente debe contactar con Mercadona para poder solucionar la situación en el menor tiempo posible a través del chat de su página web o a través del teléfono gratuito de atención al cliente de Mercadona 900 500 103, marcando la opción 2.

En aquellos casos que para entregar el pedido haya dificultades para acceder a la dirección (edificio sin ascensor, escaleras de caracol, escalones desnivelados o casos similares), es importante que el comprador lo comuniques en el apartado de «Indicaciones sobre la entrega» dentro de la dirección de entrega. De esta manera, Mercadona puede organizar el reparto teniendo en cuenta los posibles inconvenientes. En caso de que haya obstáculos que dificulten la entrega del pedido o que pongan en peligro la integridad física del repartidor, Mercadona se reserva el derecho a no entregarlo buscando otra alternativa de entrega o en última instancia anulando el pedido, procediendo a la devolución del importe.

Desde Mercadona garantizan que no se perderá calidad y frescura en los repartos ya que disponen de vehículos adaptados con tres temperaturas distintas. Para mayor seguridad explican que los productos no refrigerados se transportan por separado de los frescos que deben estar a más de 5 grados y de los congelados que se mantienen a menos de 22.