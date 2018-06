«Muchas empresas recortan en prevención porque piensan que no es productivo» Nuria Pastor, presidenta de la Asociación Empresarial de Servicios de Prevención Ajenos, en su despacho. / lp Nuria Pastor, presidenta de la Asociación Empresarial de Servicios de Prevención Ajenos, asegura que las compañías sin accidentes y con menor índice de enfermedades profesionales funcionan mejor y producen más ELISABETH RODRÍGUEZ Valencia Jueves, 7 junio 2018, 18:54

El pasado mes de abril, Nuria Pastor fue reelegida como presidenta de la Asociación Empresarial de Servicios de Prevención Ajenos de la Comunitat (Serprecova). Uno de sus objetivos al frente de la entidad es continuar concienciando a las empresas de la necesidad de tomar medidas de prevención, ya que, como ella misma cuenta, muchas recortan o no invierten en esta cuestión al considerar que no es productivo. «Una de las ventajas de las empresas en las que la gente no se accidenta y no tiene enfermedades es que son más productivas», afirma Pastor.

-¿Qué balance hace de la situación de la asociación?

-La asociación en los últimos años se ha ganado un prestigio, todos los estamentos nos tienen en cuenta. Representamos sobre todo a servicios de prevención locales de Comunitat, basándonos en el factor de cercanía y proximidad al cliente. De ese modo, podemos conocer la realidad e idiosincrasia del entorno. Queremos seguir defendiendo este tipo de modelo que permite tener equipos de trabajo más formados.

-¿Qué compromisos y retos tiene la entidad?

-Queremos continuar con la integración de lo que es la prevención en las empresas a partir de dos pilares básicos: promoción de la salud y la formación. Otro interés es trasladar al tejido empresarial la importancia de invertir en prevención. Por eso trabajamos mucho con las organizaciones empresariales. Yo formo parte de la junta directiva de la CEV, por ejemplo.

-¿Cómo es la relación con la Administración?

-Es una relación muy fluida, hay mucha colaboración. Tanto la Administración como la asociación, organizaciones empresariales y sindicales tenemos el mismo objetivo: que no haya accidentes. Aunque podamos discrepar en algún punto, las relaciones son muy colaborativas.

-¿Qué tipo de accidentes son los más frecuentes?

-Cuando hablamos de prevención lo hacemos no solo de accidentes sino de enfermedades profesionales. Los trastornos musculoesqueléticos representan el 90%. También hay riesgos psicosociales, pero lo difícil es evaluarlos.

-¿En qué momento se encuentra el sector?

-Las empresas están mucho mejor. Ahora, además, nos encontramos en un momento de mayor actividad, que se traduce en mayor contratación. Estamos en un momento que podemos aprovechar para tener más recursos. Es cierto que la crisis no ha ayudado porque llevó a muchas empresas a recortar primero en este aspecto. Muchas recortan porque consideran que no es productivo. En cambio, una de las ventajas de las empresas en las que la gente no se accidenta y no tiene enfermedades, es que son más productivas. Sin contar con los costes que supone la no prevención cuando alguien se accidenta; aparte del daño personal y el miedo que se genera entre compañeros, están los costes no contables como la mala imagen de la empresa.

-¿Qué nivel de seguridad y prevención tienen las empresas de la Comunitat Valenciana?

-Hay un estudio que ha hecho el invassat en colaboración con la mutua de accidentes de trabajo, donde se indicaba que seis de cada siete accidentes estaban recogidos en la evaluación de riesgos, lo que significa que falta cultura preventiva. Falta cultura preventiva en la sociedad, en el empresariado y en los trabajadores. Hace falta educación desde la escuela, pero faltan recursos.

-¿Qué actividades encierran mayores riesgos y peligrosidad?

- La gran siniestralidad en la Comunitat viene por la construcción y por la industria manufacturera, sobre todo por enfermedades profesionales. No obstante, no deja de sorprenderme que salga un índice alto en comercio al por menor y por mayor. Ahí entran grandes hipermercados. El turismo y la hostelería lo que tiene son riesgos ergonómicos y se ha hecho una campaña para evitarlos. Luego cada sector tiene su riesgo, ya sea de accidente o de enfermedad.

-¿Considera que es un sector excesivamente regulado?

-Está muy regulado por las implicaciones que tiene y lo que intenta el Estado es ver que las entidades que participamos en este campo seamos lo más capaces y competentes posible. Sí que es cierto que hay un exceso de regularización que puede dificultar el trabajo. Una reivindicación que siempre hemos hecho es que el control sea el mismo en todo el territorio nacional. Hay una parte normativa estatal y otra autonómica. Además, nosotros estamos muy regulados pero en cambio hay otras modalidades que no tienen casi ningún tipo de regulación. Estas otras modalidades son, por ejemplo, la prevención que asume directamente el empresario. Lo que pedimos es que el control sea unánime para todo el mundo.

-¿Qué puede decir de su experiencia como mujer directiva?

-Hay una realidad y es que las mujeres estamos en clara minoría en los puestos directivos. Siempre recuerdo que cuando empecé me preguntaban que cuándo llegaba el ingeniero. Yo estoy contenta porque cada vez hay más mujeres en paridad y eso te reconforta. Muchas veces la dirección no facilita la conciliación y eso ha pasado factura a la mujer.