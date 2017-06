Cámara Valencia y The Valley, unidas por la formación en digital business

El objetivo es acelerar el desarrollo de la red de talento y conocimiento digital de las empresas valencianas REMITIDO Viernes, 9 junio 2017, 19:13

La Escuela de Negocios Lluis Vives de Cámara de Valencia y The Valley Digital Business School han firmado un acuerdo de colaboración por el cual ambas escuelas de negocios desarrollarán programas formativos sobre digital business en las instalaciones de la institución empresarial.

Los cursos formativos arrancarán con el Executive Program in Digital Marketing (EPDM+), un programa dirigido a profesionales relacionados con el mundo del marketing, la marca y la comunicación. El temario profundizará en las diferentes acciones y estrategias tácticas de un plan de marketing digital, a través de casos prácticos y experiencias reales. Este máster dará comienzo en Noviembre de 2017 y tratará de mostrar los aspectos más relevantes de la transformación digital en el mundo de los negocios.

El segundo curso programado, cuya puesta en marcha está definida para febrero de 2018, es el Programa de Alta Dirección en Digital Business (PADB+). Su objetivo será preparar a la dirección de las compañías para entender y abordar los aspectos más relevantes del cambio digital, así como su impacto en las diferentes áreas y niveles de la empresa.

Para el director de Cámara Valencia, Jorge Linares, “este acuerdo refleja la gran apuesta de la institución valenciana y de su Escuela de Negocios por acercar la formación digital a las empresas y supone un cambio cualitativo en la calidad de los programas y docentes.”

Para Arantxa Sasiambarrena, CEO de The Valley, “el objetivo es acelerar el desarrollo de la red de talento y conocimiento digital de todos los empresarios e integrantes de pequeñas, medianas y grandes entidades valencianas para conseguir, de este modo, un entramado empresarial más competitivo y adaptado al entorno actual”.

Con este acuerdo, la escuela de negocios, fundada en 2011, amplía su área de actuación. Actualmente, The Valley posee tres sedes en España: Madrid, Barcelona y las Islas

Canarias. Así, su presencia en la capital valenciana supone un paso más en su misión de impulsar la transformación digital de la empresa española.

Acerca de The Valley

THE VALLEY es un ecosistema digital donde se une formación, talento y emprendimiento a través de la actividad de la escuela, THE VALLEY DIGITAL BUSINESS SCHOOL, el coworking para startups digitales y THE VALLEY TALENT, un headhunter especializado en perfiles digitales. Con sede en Madrid, Barcelona y Canarias, el objetivo es fomentar las sinergias y el networking entre profesores, alumnos y emprendedores con el fin de generar proyectos innovadores de éxito para el sector digital.

Acerca de Cámara Valencia

Cámara Valencia es una corporación de derecho público, colaboradora de las Administraciones Públicas, dedicada a prestar servicios a las empresas, en especial las pymes, así como representar, promocionar y defender los intereses generales del comercio, la industria y la navegación. Entre sus principales líneas de actuación está la creación de empresas, la competitividad, la innovación, la internacionalización, la formación, el empleo, y la mediación y el arbitraje.