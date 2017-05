“No somos personas con discapacidad, sino con capacidades y habilidades diferentes”. Esta ha sido una de las frases más escuchadas en el coloquio “Una pequeña oportunidad, un gran paso para la integración”, celebrado esta mañana en las instalaciones de Divina Pastora Seguros.

En el coloquio, moderado por la periodista Marta Cáceres, han participado Agustín Matía, gerente de Down España; Juanan Morales, presidente del Divina Seguros Joventut; Yvonne Giménez, gerente de Ilunion Facility Services para la Delegación de Levante; Mª del Mar Galcerán, presidenta de ASINDOWN; Carmen Juan, presidenta de FESORD CV; Patty Bonet, actriz y directora del documental “¿Lo ves?” que muestra cómo es la vida de una persona con albinismo y escasa agudeza visual, y Pilar Nieto, subdirectora general Corporativa de Divina Pastora Seguros.

Uno de los temas abordados durante este coloquio ha sido la inserción laboral de las personas con capacidades diferentes. En este sentido, Yvonne Giménez, gerente de Ilunion Facility Services para la Delegación de Levante, ha explicado que en Ilunion trabajan unos 35.000 trabajadores en toda España y de ellos 12.500 son personas con alguna discapacidad.

Tal y como ha comentado, una parte muy importante es la sensibilización hacia otras empresas para que empleen a personas con alguna discapacidad. “Nuestros trabajadores tengan o no discapacidad, son igualmente productivos. En nuestro caso no somos ONGs, sino que somos empresas que competimos en un mercado y tenemos que ser competitivos, por eso, voy a darte un servicio con una persona con discapacidad, pero muy capacitada para lo que está haciendo”, ha indicado Giménez, quien ha añadido: “Hablamos de profesionalidad, de rendimiento, de trabajo, sin distinciones. No ves la discapacidad, sino la profesionalidad”.

Para Giménez, una de las claves es la educación: “El trabajo se hace desde la educación, cuando a todos nos educan creyendo que somos capaces, se nos olvida la discapacidad. Tienes a gente formada en distintas áreas y puedes cubrir más puestos de trabajo que es de lo que se trata”.

En este mismo sentido se ha expresado Pilar Nieto, subdirectora general Corporativa de Divina Pastora Seguros: “La sociedad ha avanzado muchísimo y ahora hay programas de inserción laboral, pero depende mucho de las habilidades que tengamos que fomentar en cada persona porque cada persona es diferente. Creo que no hay que integrar a nadie porque ellos forman parte de la sociedad, lo que tenemos que darles es la oportunidad de desarrollar esas capacidades”, ha señalado Pilar Nieto. “El primer motor para desarrollar esas capacidades es desde la cuna por lo que las familias tienen que quitarse muchos miedos”, ha recalcado.

En esta línea se ha expresado Agustín Matía, gerente de Down España, quien ha recordado que el trabajo de las organizaciones es un trabajo de apoyo a las personas con discapacidad y sus familias: “En el caso de Síndrome de Down o la discapacidad intelectual, la familia es el apoyo, el factor fundamental y es un trabajo orientado a que puedan ser capaces, a que el conjunto de la sociedad se adapte y cambie la discapacidad, ese es el cambio de la integración real”.

Los contertulios también se han referido a la discriminación positiva. En el caso de las personas sordas, tal y como ha señalado Carmen Juan, aunque hay una formación previa, se encuentran con muchas barreras a la hora de acceder al trabajo. “Pedimos a las empresas, administraciones públicas y empresas privadas que tengan la mente abierta y que sean conscientes de que una persona sorda puede trabajar con cierta adaptación, pero mucha voluntad”, ha afirmado.

En opinión de la actriz y periodista Patty Bonet, “Hoy en día la discriminación positiva sigue siendo necesaria, pero, luego, una vez has conseguido tu plaza debes demostrar que eres tan válido como cualquier otra persona”.

Normalización

Sobre el futuro laboral de las personas con alguna discapacidad, el gerente de Down España, Agustín Matía, ha expresado que un deseo sería que en un futuro no muy lejano medio millón de personas que tengan una discapacidad en España consigan un puesto de trabajo. Alcanzar este objetivo pasa por la normalización. “Para construir ese futuro habrá que empezar mucho antes. No vamos a conseguirlo si las personas con discapacidad están segregadas o excluidas de nuestras aulas. Mientras eso suceda no habrá resultados de autonomía ni plenitud ni tampoco lo conseguiremos mientras no haya una normalización en los medios y en los mensajes que aparecen alrededor de la discapacidad. Esas batallas previas permitirán éxitos posteriores”, ha indicado.

De la misma opinión es Patty Bonet: “Más que de inclusión o integración, lo ideal sería la normalización, pero, siendo realistas es todavía una utopía”.

Para Mª del Mar Galcerán, “la sociedad debería concienciarse más de que hay un colectivo de personas con discapacidad intelectual, en mi caso, es el Síndrome de Down, que somos personas como el resto. Merecemos un trato igualitario porque aunque tengamos un hándicap y unas limitaciones también tenemos capacidades y esas capacidades las tiene que ver la sociedad”.

Sobre estas capacidades ha hablado también Carmen Juan: “La discapacidad invisible que tenemos las personas sordas es muy dura porque tenemos que demostrar que somos personas sordas, pero que podemos. Somos personas con muchas capacidades, no hay diferencias con el resto de la sociedad, tenemos las mismas habilidades pero la única diferencia es que no oímos. Para nosotros ha sido un éxito muy importante que la lengua de signos se considere una lengua más porque muchas veces se piensa que no es una lengua. Hay que intentar erradicar el concepto de sordomudo. Somos personas sordas únicamente. Podemos hablar pero elegimos la lengua de signos para comunicarnos”.

La integración desde el deporte

Durante el debate también se ha tratado el tema del deporte como una herramienta de normalización. Juanan Morales, presidente del Divina Seguros Joventut, ha explicado que para su club, que cuenta con un equipo de baloncesto en silla de ruedas y un equipo con discapacidad intelectual, “no se trata de integrar, sino de normalizar.Tenemos que ver las personas con diferentes habilidades y hay que potenciar las habilidades que tenga cada uno. No lo concebimos como una acción social, sino como un trabajo por el baloncesto. Nos beneficiamos de esto. No es un esfuerzo ni un sacrificio”.

Además, Morales ha añadido que el feedback que han recibido de estos dos equipos es el aumento de la autoestima porque ven que son capaces de hacerlo.

Por último, y para cerrar este debate, Armando Nieto, presidente de Divina Pastora Seguros, ha manifestado que lo importante es descubrir los valores de las personas y no clasificarlas ni etiquetarlas, por eso, tal y como ha afirmado, hay que darles la oportunidad que necesitan.