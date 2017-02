Sony comercializará en Navidad tres videojuegos para PlayStation desarrollados en Valencia

Sony sacará al mercado para la próxima campaña de Navidad y para PlayStation 4 (PS4) tres videojuegos que se acabarán de desarrollar y de preparar para tal fin en el PlayStation Games Camp Valencia, un espacio inaugurado este lunes en las instalaciones de la aceleradora de empresas Lanzadera de esta ciudad y en el que los tres estudios que han creado estas propuestas seguirán trabajando en ellas y recibiendo formación durante los próximos diez meses.

Así lo ha avanzado este lunes en el acto de inauguración de PlayStation Games Camp Valencia el responsable de Desarrollo Local de Sony Interactive Entertaiment Iberica, Roberto Yeste, que ha apuntado que tras haber sido seleccionados para continuar desarrollando su idea y "mejorar su calidad" a los creadores de estos tres videojuegos les queda un "largo" y "duro" trabajo que llevar a cabo.

Yeste ha considerado que ésta no será una tarea fácil pero se ha mostrado "seguro" de que con las aportaciones de todo el equipo implicado en este nuevo espacio "se conseguirá avanzar en cada uno de los tres productos hasta verlos hecho realidad". Los estudios seleccionados para el Games Camp Valencia son WildSphere, de Granada y responsable del videojuego 'Timothy vs. the Aliens'; Chibig, de Valencia y autor de 'Deiland', y Catness Game Studio, de Castellón y responsable de 'HIVE'.

'Timothy vs. the Aliens' se presenta como "un juego de aventura y acción" que relata cómo el personaje principal es abducido por alienígenas que le dan poder para repeler un ataque posterior", mientras que 'Deiland', un videojuego de aventuras a partir de doce años, centra su historia alrededor del menor de los cuatro príncipes que fueron enviados a cuatro planetas en busca de un cristal mágico y de los "pequeños detalles" que envuelven su día a día.

Por su parte 'HIVE' es una propuesta "competitiva" de multijuego en busca de "la victoria, acabar con los enemigos", con efectos visuales y velocidad. Los portavoces de cada uno de estos equipos, que han participado en la inauguración del nuevo espacio, han agradecido la oportunidad que Sony y Lanzadera les han dado para formarse, continuar perfilando sus proyectos y hacerlos comerciales.

Estos grupos, integrados por jóvenes profesionales han desarrollado ya algunas de sus ideas para móviles y han expresado su deseo de crecer y seguir trabajando en el sector de los videojuegos. Además de los conocimientos que recibirán en las instalaciones de Lanzadera, los seleccionados contarán a través de Sony con una campaña de comunicación valorada en 100.000 euros para cada uno de sus proyectos, como han indicado los responsables de esta firma.

Espacio, asesoramiento y recursos

Igualmente, han valorado "la inversión que desde el primer día" se hace en cada una de estas ideas a través "del espacio, el asesoramiento y los recursos" que se les prestan y de la labor que se desempeña con ellos en campos como el marketing, la producción o la asistencia a ferias.

A lo largo de los diez meses de permanencia en Games Camp Valencia se ofrecerá los tres equipos elegidos asesoramiento de expertos de SIE tanto españoles como figuras internacionales de renombre, acceso a kits de desarrollo de PS4 y apoyo en materias de comunicación y marketing para promocionar sus títulos con vistas a su lanzamiento.

En la inauguración del PlayStation Games Camp Valencia han participado junto a Yeste, el director de Marketing de Sony Interactive Entertainment Iberia, Jorge Huguet; el director general de Lanzadera Marina de Empresas, Javier Jiménez y Carlos Escutia, de CEO de la escuela PrimerFrame y del estudio FrameOver.

La puesta en marcha de este nuevo espacio de formación orientado al mercado ha sido posible en Valencia gracias al acuerdo alcanzado entre Sony Interactive Entertainment España (SIE España) y Lanzadera, la aceleradora perteneciente a Marina de Empresas e impulsada por el empresario valenciano Juan Roig con capital privado.

La de Valencia se convierte así, tras las existentes en Madrid, Sevilla y Bilbao, en una nueva sede de PlayStation Games Camp, la lanzadera de videojuegos impulsada a través del programa Play Station Talents para impulsar el talento, las producciones españolas y la creación de nuevas empresas en este sector.

Yeste ha recordado que este programa, "una iniciativa única y pionera", nació en 2015 con el fin de "impulsar la industria nacional de videojuegos desde distintos ámbitos". "Es una iniciativa integral para crear títulos con proyección internacional y se compromete en la formación y el desarrollo de los profesionales del sector y en la promoción de la marcha", ha agregado. El objetivo es que estudios independientes tengan la oportunidad y el apoyo necesarios para sacar sus proyectos a la luz.

Competir con Silicon Valley

El director general de Lanzadera Marina de Empresas ha valorado colaboración con SIE España y su programa de talentos y ha expresado su esperanza en que los estudios elegidos en Valencia lleguen a ser "tres empresas que crecen de manera favorable". Asimismo, ha destacado la oportunidad que se abre de "producir sinergias" y "mucho conocimiento" entre "todo el ecosistema" que se genera alrededor de Lanzadera.

Por su parte, Jorge Huguet ha agradecido la disposición de "todo el equipo de Lanzadera" y ha resaltado la calidad de sus instalaciones, de las que ha dicho que "pueden competir perfectamente con las de Silicon Valley" o con aulas de Harvard. Asimismo, ha felicitado a los tres equipos seleccionados y les ha instado a aprovechar "el privilegio y la responsabilidad enorme" de la que disponen, así como "la sabiduría de todo el equipo que les formará" porque "todo lo que se aprende aquí servirá".