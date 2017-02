«Las cláusulas abusivas pueden recurrirse»

‘Lo que debe saber de la cláusula suelo’. Bajo este título, la abogada Ana Fajardo,especialista del área de Créditos Hipotecarios del despacho Sánchez Abogados, abordará mañana, viernes, una charla en el Hotel Sorolla Palace de Valencia sobre el nuevo Real Decreto 1/2017 de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo, los principales motivos por los que reclamar a las entidades financieras la cláusula suelo y otras cláusulasabusivas que se encuentran en las hipotecas, documentos a tener encuenta en este tipo de reclamaciones, las distintas formas de reclamación, así como casos de éxito, entre otros temas.

La charla se organiza con la finalidad de poner blanco sobre negro y dar seguridad al consumidor sobre las reclamaciones de indemnizaciones de las cláusulasabusivas que los clientes firmaron con sus entidades financieras al obtener un préstamo hipotecario para financiar la compra de sus viviendas.

«Sólo el 10% de los que firmaron una hipoteca se plantea reclamar una indemnización por cláusula abusiva. El 90% restante no se atreve a hacerlo», comenta la abogada de Sánchez Abogados. Por este motivo, en la ponencia se comentarán casos con los que los asistentes puedan identificar situaciones en las reclamaciones con las entidades financieras, cómo actuar ante problemas para pagar la hipoteca así como qué hacer para conseguir reclamar a través de vía judicial o extrajudicial.

«Muchos clientes nunca se habían planteado pedir información al banco por si estaban pagando de más de lo que les correspondía, incluso en caso de saber que tenían cláusulas abusivas ni se planteaban reclamarlas», explica Fajardo.

Por esa razón «hay que concienciar a la gente que tiene un préstamohipotecario que puede recurrirlo y que tiene muchas posibilidades de recuperar cantidades que se han cobrado por parte de las entidades fruto de las cláusulas abusivas. Los bancosno son invencibles como se ha demostrado», asegura la abogada.

Las sentencias del Tribunal Supremoespañol y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea han favorecido que prosperen los casos de este tipo en los juzgados a favor del cliente. «El cliente tiene más posibilidades de conseguir que se le indemnice. De hecho, en el 98% de los casos de cláusulas abusivas en hipotecas que llevamos en el despacho hemos conseguido que las entidades indemnicen a los clientes», concreta AnaFajardo.

En la actualidad se detectan muchos casos porque hace años era muy fácil acceder a las hipotecas y los bancos se aprovechaban y hacían firmar a los clientes cláusulas que iban contra de los intereses del usuario.

La abogada explica que es importante que los clientes de las entidades financieras estén bien informados y asesorados para que no se sientan presionados ante una decisión del banco de no devolverle su dinero. «Tienen que tener la certeza que pueden cobrar la indemnización que les corresponde y que no pueden sentirse obligados a firmar documentos bajo ninguna presión. Por este motivo, antes de firmar una documentación con las entidades financieras el cliente tiene que ir bien asesorado, y tener claro que no van a firmar ningún documento por el que el banco lo condicione », concluye la abogada.