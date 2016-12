«El 75% del dinero invertido en emprendimiento se pierde»

El presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Valencia, José Vicente Villaverde, señala con preocupación la burbuja del emprendimiento que, a su juicio, existe a día de hoy. «Cuando hablamos de burbuja, nos referimos a que se está invirtiendo un dineral brutal en constituir compañías, algo de lo que se sirve el político de turno para presumir de creación de empresas», sentencia Villaverde, quien propone a la Administración que, en lugar de dar ayudas para la fundación de mercantiles, otorgue bonificaciones a la Seguridad Social para favorecer la contratación de personal en las empresas.

¿Qué problemas afrontan los jóvenes empresarios?

El primero es la dificultad de acceso a la financiación y luego, la falta de agilidad burocrática desde la Administración para crear empresas. También es un problema la falta de formación propia entre los emprendedores. Un de nuestras reivindicaciones es que en todas las carreras haya una asignatura troncal en el último años sobre gestión empresarial básica.

¿En qué sectores hay mayor índice de empresarios jóvenes?

En el sector servicios y el tecnológico. Las compañías industriales son mucho más tradicionales y lo normal es que sean dirigidas por segundas y terceras generaciones.

¿Cuáles son sus principales reivindicaciones hacia la Generalitat?

Deben apoyar más al sector tradicional con un mayor incentivo a la innovación. Ahora mismo no existe ningún plan en la Comunitat de ese tipo. Otra de nuestras reivindicaciones es que la Generalitat no solo debe fomentar la creación de empresas sino la consolidación. El problema es que las compañías son muy pequeñas y cuesta mucho que generen empleo. Eso se incentiva, no con ayudas, sino con bonificaciones a la Seguridad Social para que las empresas puedan contratar.

¿Empresarios jóvenes es sinónimo de modelos de liderazgo jóvenes e innovadores?

Por supuesto, creemos en un modelo de organización horizontal. Creemos en un modelo en el que cualquier empresa sea creativa e innovadora y que se base en las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) sea cual sea su sector. Además de que todas las empresas deben tener un plan de responsabilidad social para devolver a la sociedad lo que nos ha dado. Y por supuesto, tiene que haber un liderazgo pero debe ser compartido. Lo que decimos es que la marca debe ir por delante del líder.

¿Hay una burbuja del emprendimiento?

Sí, es una de las cosas que nosotros hemos denunciado. Desde la Administración se está animando a que la gente emprenda, cuando muchos no tienen conocimiento ni experiencia para emprender. La persona por necesidad de ingresos se lanza a un mundo desconocido y complicado y tanto la Generalitat como nosotros debemos ser responsables para que no opte por ese camino. Cuando hablamos de burbuja, nos referimos a que se está invirtiendo un dineral brutal en constituir compañías, algo de lo que se sirve el político de turno para presumir de creación de empresas. Pero al final, el 75% de ese dinero no ha servido porque los negocios emprendidos cierran. Somos fieles defensores de la consolidación y eso es lo que la Administración debe apoyar para generar empleo de calidad y estable. Lo hemos trasladado a la conselleria, que nos ha recibido varias veces, y les hemos comentado varias propuestas, pero todavía no se han materializado y no sabemos por qué.

¿Cómo valora el papel de la Marina de Empresas?

Está haciendo un papel brutal y necesario. Ojalá hubiera existido un 'Lanzadera' cuando yo empecé hace 12 años. Ahí sí que dan la formación y herramientas necesarias. Si no estás dentro de estas aceleradoras, el riesgo de fracaso es mayor.

¿Puede alguien con una buena idea pero sin financiación constituir una empresa de éxito?

Creemos que sí, existen maneras de acceder a financiación alternativa. Si la idea es buena y tiene un proyecto de futuro van a encontrar inversores que hagan posible esa empresa.

¿Cree que la refundación de Cierval debería incluir también la incorporación de jóvenes empresarios?

Somos los primeros que reivindicamos una renovación. Queremos entrar gente más joven con nuevas maneras de pensar y nuevas maneras de hacer las cosas. Somos fieles defensores de que es necesaria la incorporación de jóvenes y de mujeres en Cierval. La situación actual es consecuencia de un modelo caduco. Las confederaciones deben vivir de sus cuotas o de sus ingresos privados, pero no de la Administración ni de subvenciones. En ese sentido, la CEV -la patronal provincial de Valencia- está trabajando muy bien y es el modelo a seguir.

¿Cuáles son las cualidades de un buen emprendedor?

Capacidad de aprendizaje, saber afrontar adversidades, la ambición de seguir creciendo y conseguir nuevos retos. Es decir, capacidad de gestionar, adaptación y reinvención.

¿Qué incidencia ha tenido la crisis en este colectivo?

Han nacido emprendedores por necesidad, ese es uno de los principales problemas. Eso ha elevado la tasa de mortandad, ya que mucha gente sin formación necesaria ha tenido que cerrar la empresa. Hace cinco años, los datos de mortandad eran mejores que los de hoy por hoy.

¿Qué diferencias hay entre los emprendedores valencianos y los de otras autonomías?

La Comunitat es la primera como región emprendedora a nivel nacional. Tenemos la ambición como estandarte y somos inquietos.