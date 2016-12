Una rama de los Lladró llevará a la junta una oferta de compra alternativa

A dos semanas de la junta general extraordinaria de Sodigei, matriz de Lladró, convocada para vender la firma de porcelana decorativa al grupo PHI Industrial, una rama de la familia ha incluido en el orden del día la propuesta de un inversor alternativo para hacerse con una participación mayoritaria de la compañía, pero no del 100%, a diferencia de la oferta que puso encima de la mesa Juan Lladró, que controla el 70% de la firma.

El Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme) publica este martes el complemento a la convocatoria de la junta, prevista para el día 5 de enero y el día 9 en segunda convocatoria, en el que señala que esta iniciativa parte de un grupo de accionistas que representan más del 5% del capital social. En concreto, se añade un cuarto punto relativo a la consideración y propuesta de inversor alternativo para la toma de una participación mayoritaria (pero no del 100%) de Lladró, además de hacer constar que todos los socios podrán examinar la documentación que, en su caso, aporten los solicitantes del complemento y que será sometida a aprobación de la junta.

Esta opción se alinea con las intenciones de la familia de José Lladró, el mediano de los tres hermanos fundadores, que posee un 15% de los títulos, al igual que Vicente Lladró. Como adelantó LAS PROVINCIAS, su hija María del Carmen aseguró que no se opondría a la venta del 100% de la compañía porque "lo importante es que la empresa perdure", pero preferiría que se vendiera sólo una participación mayoritaria y que la familia no saliera del accionariado. Según aseguró entonces, "sería infinitamente mejor para todos que haya un nuevo liderazgo, con un inversor que aporte capital, conocimiento y todas sus fortalezas, pero no se pierda el valor incalculable que aporta la familia".

Así, los asistentes a la junta de Sodigei convocada para la víspera de Reyes deberán analizar las dos ofertas antes de elegir comprador, no sólo la que motivó la convocatoria, la propuesta en la que PHI Industrial se compromete a mantener la plantilla y la sede en Valencia y asegura tener un proyecto a largo plazo, con intención de desarrollar nuevos productos más allá de las célebres figuras de porcelana.