Hawkers crea la Fundación Querido Sergio de ayuda a niños mexicanos tras su polémico tuit

La empresa valenciana de gafas Hawkers ha creado la Fundación 'Querido Sergio' de ayuda a los niños mexicanos tras un polémico tuit en su cuenta de México, después de que el republicano Donald Trump fuera elegido como presidente de Estados Unidos.

En concreto, el piloto mexicano de Sergio Pérez (Force India) anunció su intención de poner fin a su contrato con Hawkers por este comentario en el que se 'burlaba' de la intención de Donald Trump de construir un muro en la frontera con México.

De esta forma, la firma de gafas española, que asumió rápidamente su error, ha anunciado la creación de la Fundación Querido Sergio x Hawkers, que centrará su labor en ayudar a niños en situación de exclusión social en todo el país, a la que se ha hecho una aportación inicial de 23.000 euros, según ha informado en un comunicado.

Hawkers comunicó ayer la iniciativa 'Querido Sergio' y la respuesta fue positiva por parte de los consumidores mexicanos, que agotaron las gafas de la colección de Sergio Pérez en tan solo tres horas.

La firma de gafas española, al ver la respuesta, amplió la donación y aportó el 100% de los beneficios (25.000 euros) de todos los modelos de sus gafas que se vendieron durante el día a través de la web 'hawkersmexico.com' a la Fundación Querido Sergio x Hawkers.

De esta forma, Hawkers ha realizado una donación total de casi 50.000 euros a la Fundación y quiere demostrar su compromiso con México y con la "lucha por la igualdad", así como su "absoluto rechazo a cualquier tipo de discriminación y racismo".

Por otro lado, Hawkers ha lanzado una segunda acción a través de un vídeo denominado 'We love all', ambientado con el tema 'Alone' de Marshmello, conocido por su lucha por la igualdad y que demuestra la implicación de Hawkers en esta causa.