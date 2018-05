Cuenta atrás para revisar todas las bases de datos

Urge delegado de protección para sector público y bancos

Se busca delegado de protección de datos para incorporación inmediata en organismos públicos (salvo tribunales y juzgados), hospitales, partidos políticos, sindicatos y otras entidades que traten información sensible o manejen datos de forma sistemática a gran escala, como las redes sociales. En España, esa exigencia se extenderá a entidades financieras, educativas, aseguradoras, empresas de juego, seguridad privada y quienes suministren luz, agua, gas o teléfono. Según María García Zarzalejos,de Andersen Tax & Legal, además de tener conocimientos jurídico-técnicos, debe ser alguien que no sea susceptible de incurrir en conflictos de interés, por tanto ni directivos ni quienes decidan sobre tratamiento de datos, como el responsable de tecnología de la información (IT) o marketing. Puede ser de la organización o alguien externo, mediante un contrato de prestación de servicios.Isabel Martínez Moriel, responsable de Privacy, IT & Digital Business del despacho, aconseja a quienes no estén obligados a contar con ese delegado, interlocutor con la autoridad de control (AEPD) y llamado a facilitar el cumplimiento de la normativa, que designen a un «responsable de privacidad» para desarrollar «una política dinámica, abierta a las opiniones de los usuarios». En una jornada organizada junto a la Federación de Estudios Bursátiles y Financieros, analizó nuevos derechos de los usuarios, como el de portabilidad, limitación del tratamiento, a no ser objeto de decisiones automatizadas y, sobre todo, al olvido. Con el de portabilidad, por ejemplo, alguien que cambie de banco podrá pedir el traslado de su histórico de datos y los perfiles realizados sobre él a partir de su actividad en la 'app' para que le reporten productos ventajosos en su nueva entidad, siempre que no afecte a la propiedad intelectual de la aplicación.