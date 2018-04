El Ejecutivo central prepara la desaparición de las cabinas telefónicas

Las cabinas de teléfono están ya a un paso de su desaparición oficial. Tras dos años (2017 y 2018) obligando a Telefónica a hacerse cargo de ellas, como operador histórico dominante del sector y al no querer sus competidores, ha aceptado sacarlas del servicio universal de telecomunicaciones. Y lo mismo pasará con las guías de teléfonos.

En la práctica eso supondrá su final definitivo a marchas forzadas, puesto que el grupo que preside José María Álvarez-Pallete sostiene que dos de cada tres ya no son rentables. Sin obligación de mantenerlas hábiles, al menos 12.000 de las 18.000 que todavía existen podrían ser finiquitadas en 2019. El resto, no obstante, tampoco tiene garantizada su continuidad. Según el regulador del mercado (CNMC), el 88% de los españoles jamás ha usado una cabina. Telefónica esgrime que cerca de la mitad de ellas no es utilizada ni una sola vez al año. Eso sin olvidar que su coste de mantenimiento no ha dejado de crecer, hasta rondar los siete millones anuales.