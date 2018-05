Un ecuatoriano, un chino, un rumano y un magrebí Lunes, 14 mayo 2018, 01:03

En medio del debate, en Foios, entre diputados a favor de la Ley de la Huerta y huertanos en contra o críticos con diversos postulados, tras escucharse reiteradas argumentaciones de los ponentes en favor de los agricultores, insistiendo en lo mucho que les va a favorecer el proyecto, uno de los asistentes pidió la palabra para preguntar: «¿Pero de qué agricultores hablan, saben cuántos agricultores quedan realmente en mi pueblo?, pues les puedo decir que ya no es que no haya relevo generacional, es que los únicos que van cada día a trabajar la tierra son un ecuatoriano, un rumano, un chino y un magrebí, y de momento, porque no tienen otra cosa».

Montiel, visiblemente contrariado por tantas críticas, llegó a exclamar durante el debate: «Con lo que hemos trabajado por esta ley, entonces ¿es una mierda?»