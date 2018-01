La cúpula de la CAM será juzgada por la venta de preferentes La Juez Lamela ordena el inicio de juicio oral contra Roberto López y María Dolores Amorós ÁLVARO MOHORTE Valencia Miércoles, 24 enero 2018, 14:11

Los dos máximos responsables de la CAM, sus exdirectores general de Roberto López Abad y María Dolores Amorós, tendrán que sentarse en banquillo para afrontar la acusación de haber comercializado de forma fraudulenta las participaciones preferentes y la deuda de la entidad. La juez Carmen Lamela ha dado hoy por completada la instrucción y ha dado orden para la apertura de juicio oral, para el que está pendiente la fijación de una fecha.

Los delitos a los que se enfrentan son los de estafa agravada, publicidad engañosa, fraude de inversiones y un delito continuado de maquinación para alterar el precio de las cosas. Aunque la misma juez consideró que no había delito en su comportamiento a la hora de vender las cuotas participativas, sí ve que lo hay en las preferentes y la deuda subordinada, que fueron separadas de la pieza inicial.

Esas preferentes, junto a otras operaciones de deuda subordinada que también se juzgarán, fueron las emitidas en 2009, cuando los estados financieros de la caja aún no habían sido falseados. No obstante, su diseño y comercialización sí fue irregular. La CNMV detectó que en el 96% de operaciones no se había evaluado la conveniencia de la adquisición. Más aún, la emisión de esos productos presentaba "importantes minusvalías latentes", lo que provocó que los clientes afectados perdieran gran parte de los casi 212 millones de euros que invirtieron.