Les Corts reclama que no se limite la producción de cava si crece la demanda El presidente de Freixenet discrepa del Consejo Regulador y pide que no frene el desarrollo de zonas como Requena R. E. Viernes, 1 diciembre 2017, 01:01

Valencia. Les Corts Valencianes instaron ayer al Gobierno a no restringir la plantación de viñedos para la Denominación de Origen del Cava y a permitir la plantación de las hectáreas ya comprometidas en el actual Plan de Reestructuración de Viñedo que finaliza en el primer semestre de 2018, que prevé un aumento en 450 hectáreas de viñedo.

En una declaración institucional firmada por todos los grupos y leída en la sesión plenaria, el parlamento valenciano también pide que no se restrinjan estas plantaciones después de 2018 si la demanda de cava valenciano continúa en aumento.

Además, instan al Consell a garantizar los mecanismos necesarios para acompañar a los productores en la consecución del Plan de Reestructuración de Viñedos del 2018. Los parlamentarios recuerdan que el consejo regulador de la Denominación de Origen del Cava ha solicitado al Gobierno limitar la superficie de cultivo, restringiendo la plantación de nuevas cepas de viñas para producir cava y el proceso de reconversión de viñas, abriendo así la posibilidad de limitar la producción en Requena.

En este contexto, el presidente de Freixenet y de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, se mostró partidario en una entrevista en Antena 3 de que se regule la producción de manera «prudente» y se permita que «todo el mundo se desarrolle y que compitan». «Tienen todo el derecho de competir como cualquiera», subrayó Bonet, que abogó por que los elaboradores catalanes de cava se preocupen «menos» de este tema y se centren más en lo que hacen mal para que su cava no crezca.

El empresario agregó que «es verdad que hay factores exógenos, como el político, pero debemos preocuparnos de nosotros, por ejemplo de no ir juntos, tener estrategias inteligentes y muy meditadas, y desarrollarnos por ahí». Indicó que hay que pensar «en lo que uno no hace bien o lo que debería hacer, y no que si al otro le tienen que limitar».