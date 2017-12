Las cooperativas quieren erradicar la almendra amarga REDACCIÓN VALENCIA. Lunes, 18 diciembre 2017, 00:48

Diversas organizaciones cooperativas españolas ligadas a la producción de almendras han unido fuerzas para tratar de erradicar la presencia de almendras amargas en toda la oferta que comercialicen, a fin de evitar en lo sucesivo los acostumbrados problemas derivados por 'contaminaciones' no deseadas que acaban provocando rechazos y pérdidas comerciales.

La mínima presencia de almendras amargas, que ocasionalmente pueden aparecer mezcladas en las partidas de almendras buenas, supone un freno al mercado de almendras de origen español, pues se genera desconfianza ante los compradores, que no quieren arriesgarse. Y no es fácil evitar el problema, porque al recolectar siempre cabe que entre el fruto de algún árbol amargo sin saberlo (no se va a probar la almendra de cada uno).

El sabor amargo de las almendras es debido a un aldehído aromático (benzaldehído) que es fruto de la hidrólisis de una substancia presente en esas almendras amargas, la amigdalina. Esta característica está controlada por un único gen, siendo el amargo el carácter recesivo. Existen variedades españolas ampliamente extendidas que, pese a producir almendras dulces, son portadoras del carácter amargo y pueden trasmitirlo a sus descendencias. Así pues, los ejemplares de almendros amargos que existen en las fincas son producto de la germinación de algún fruto, que ha permanecido en el suelo después de la cosecha, o bien a que el crecimiento del plantón se ha realizado a partir de brotes del patrón franco amargo en vez de la variedad injertada.

El proyecto trazará un plan para erradicar esto, investigando posibles soluciones y, en última instancia, reconvirtiendo las fincas problemáticas a otras variedades.