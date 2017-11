Las consellerias de Hacienda y Economía pactan asumir la deuda de las ferias La Administración cargará con los impagos a la banca, aunque sigue sin definirse si la parte pública continuará siendo mayoritaria Á. M. Sábado, 25 noviembre 2017, 00:27

Valencia. Las consellerias de Hacienda y Economía han llegado a un acuerdo para la asunción por parte de la Generalitat de la deuda de las instituciones feriales de Valencia y Alicante. Se trata de mil millones de la infraestructura de Benimàmet y setenta de IFA. El director general del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), Manuel Illueca, y su homólogo de Comercio, Natxo Costa, han sido los responsables de esta negociación que llevaba bloqueando el plan de viabilidad de Feria Valencia desde hace más de un año.

Sin embargo, la vía libre para la aprobación del decreto de asunción de deuda no ha ido acompañada de un acuerdo explícito sobre la composición de la sociedad gestora de la institución valenciana. La modificación del decreto de ferias que ha conseguido Economía establece que la Ley de Comercio declare las ferias de interés autonómico y ella pueda organizarlas. Sin embargo, sólo apunta que la entidad será mixta, pública y privada, sin especificar qué parte será la mayoritaria.

Por ahora, el pago de los impagos a la banca por parte de Feria Valencia se cubrirá con dinero del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), como ya se ha hecho con la deuda no financiera, pero otra cosa es la futura institución, que no podrá estar bajo los parámetros de la Generalitat para que no cargue en ella el déficit o la futura deuda que se pueda generar.

La próxima semana Abogacía de la Generalitat deberá analizar la propuesta y, si procede, dar el visto bueno para que vaya al Pleno del Consell del viernes. Igualmente, está por ver que se pueda usar el FLA para los finales que se le quiere dar, aunque fuentes conocedoras del acuerdo aseguran que será así.