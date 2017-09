El Consell del Turismo rechaza mayoritariamente aplicar la tasa turística Benidorm, Peñíscola y el sector se oponen, mientras que la Diputación de Valencia cree que no es el momento ÁLVARO MOHORTE Valencia Jueves, 28 septiembre 2017, 13:36

El Consell del Turismo está en contra de la aplicación de la tasa turística en la Comunitat Valenciana. El órgano consultivo de la Generalitat sobre la materia se ha manifestado de forma mayoritaria en contra de la aplicación de la tasa turística que exigió Podemos en Les Corts para el próximo Presupuesto de la Generalitat.

Así lo ha expuesto al termino del encuentro el director general de la Agencia Valenciana de Turismo (AVT), Francesc Colomer, que no ha querido entrar al detalle sobre la postura de cada miembro, pero fuentes conocedoras del encuentro apuntan que no ha habido un apoyo pleno parte de ninguno de los asistentes.

Ahora corresponde al Consell tomar la decisión de ponerla en marcha. "Ahora corresponde a Les Corts tomar una decisión", ha señalado Colomer.

En el transcurso de la reunión, todas las patronales representadas en el organismo han reiterado su oposición, mientras que los representantes del ayuntamientos como Benidorm o Peñíscola han expuesto que "no vale la pena" recaudar de esa manera. Las diputaciones de Alicante y Castellón, gobernadas por el PP, están en contra, pero incluso las posturas más partidarias de la propuesta, como la de la Diputación de Valencia, han señalado que no es el momento de hacerlo, según fuentes conocedoras del debate generado en el encuentro.

Morella, el municipio del que fue alcalde Ximo Puig y que es miembro de Consell de Turisme, ha optado por no mandar a ningún representante al encuentro ni ha trasladado su postura. Fue precisamente Puig quien anunció la convocatoria de este foro para que valorara para el Consell la medida, en la que Compromís se alineó en Les Corts con Podemos y el PSPV se abstuvo.

El Consell de Turisme, que formalmente depende de la Agencia Valenciana de Turismo (AVT), está formado por los tres presidentes de las diputaciones provinciales; diez alcaldes de municipios turísticos, en concreto los de Valencia, Alicante, Castellón, Benidorm, Torrevieja, Elx, Gandia, Peñíscola, Morella y Orihuela; tres representantes propuestos por el Consejo de Cámaras de la Comunitat; ocho representantes de las organizaciones empresariales del sector turístico; tres representantes de centrales sindicales y hasta diez miembros de libre designación por el presidente de la Agencia Valenciana del Turismo, Francesc Colomer, frontalmente opuesto a la tasa.

Colomer ha destacado que el Consell de Turisme ha calificado de error grabar al alojamiento reglado y no centrarse en los ilegales. Además, una tasa circunscrita al alojamiento no sería una decisión "justa y equilibrada" frente al resto del sector.

Las tasas no equivalen a calidad turística, según Colomer, si no que esta es "un trabajo polifacético que se está afrontando". "Hay ciudades masificadas que pagan tasa desde hace muchos años", ha explicado el responsable de la AVT. La reunión no ha entrado en las posibles versiones de la tasa, como el pago de unas cantidades fijas o un porcentaje de la factura, sino que se ha rechazado en cualquier caso.