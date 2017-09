El Consell exige el cierre de la central de compras de Ribera Salud por vender medicación La consellera de Sanidad, Carmen Montón, en una comparecencia en Les Corts. / Jesús Signes La empresa asegura que sólo negocia en nombre de los hospitales y estudia acciones legales para defenderse de la Conselleria de Sanidad ÁLVARO MOHORTE Valencia Sábado, 9 septiembre 2017, 21:20

La Conselleria de Sanidad quiere el cierre de la central de compras del grupo Ribera Salud y lo que quiere ya. Después de ordenar el pasado mes de mayo que dejara de operar la filial B2b Salud, la administración valenciana ha impuesto una multa de 30.000 euros por incumplir su orden, aunque la decisión está recurrida. Concretamente, B2b Salud está acusada de vender medicamentos sin autorización para hacerlo, una actividad que desde Ribera Salud se niega.

«Tal y como explicamos hace meses públicamente y a la propia Conselleria de Sanidad, B2b Salud no es prescriptor, ni distribuidor ni intermediario de medicamentos, es decir, no compra ni vende medicamentos», inciden desde el grupo sanitario con sede en Valencia. En ese sentido, defienden que la central de compras es una prestadora de servicios cuya actividad no está sometida a autorización administrativa. «Por lo tanto no es cierto que se esté ejerciendo una actividad para la que no estamos autorizados. Los medicamentos se prescriben, compran y venden directamente entre los hospitales y los proveedores», explican desde Ribera Salud.

A partir de este punto, la empresa considera que «una sanción por un hecho que no se ha cometido, carece absolutamente de fundamento». En ese sentido, los servicios jurídicos del grupo están estudiando los pasos a seguir frente a la decisión de la administración valenciana y la sanción que ha impuesto.

Fundada en 2010, el accionista único de B2b Salud es la propia Ribera Salud y coordina la adquisición de material para los centros propios y participados, pero también para terceros. Entre los que forman parte de su grupo están el Hospital de La Ribera en Alzira, el del Vinalopó en Elche, el de Torrevieja y el de Dénia.

La sanción desde Sanidad contra B2b Salud llega a los pocos días de la reunión mantenida entre el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y la vicepresidenta ejecutiva de Desarrollo Global Corporativo de Centene Corporation, Cynthia Brinkley, empresa norteamericana que tiene el 50% de la propiedad de Ribera Salud. Al encuentro no asistieron ni la consellera de Sanidad, Carmen Montón ni el consejero delegado de Ribera Salud Grupo, Alberto de Rosa.

La Generalitat no le renovó en la gestión del Hospital de La Ribera y amenazó con revertir el de Dénia

Fuentes de Presidencia de la Generalitat aseguraron que el encuentro se limitó a una presentación de tipo protocolario en la que Brinkley expuso los planes de la compañía en relación a su sociedad participada con sede en Valencia y a la que el Consell ha criticado desde el primer día, anunciando que no renovaría la primera de las concesiones que expiran, la del Hospital de la Ribera (que expira en marzo de 2018), y llegó a proponer la reversión de la adjudicación del de Dénia y su departamento de salud ante la voluntad de uno de sus socios, DKV, de vender su participación.

Ribera Salud cuenta actualmente con la gestión de los hospitales públicos y los departamentos de salud de La Ribera, Vinalopó y Torrevieja en la Comunitat Valenciana. Además, gestiona el Laboratorio Clínico Central de la Comunidad de Madrid y recientemente ha ganado el mayor concurso de gestión de la mayor red sanitaria de Colombia, Cafesalud, con 24 hospitales y presta servicio a los Hospitales de Villa María del Triunfo y Callao en Perú. Además de Centene, la propiedad de la empresa es, en otro 50%, el banco de Sabadell, que la adquirió a Bankia en 2014, fruto del proceso de desinversiones a la que está obligada por Bruselas la entidad nacionalizada.