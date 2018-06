Su condena junto a Cotino, al Tribunal de Derechos Humanos

José Luis Olivas está estudiando recurrir al Tribunal Europeo de Recursos Humanos la sentencia que le condena a año y medio de prisión por falsedad y delito contra la Hacienda Pública. Como desveló LAS PROVINCIAS, en 2008 el expresidente de Bancaja cobró 580.000 euros por una supuesta labor de asesoramiento en la venta a Endesa de la participación de la familia Cotino (Sedesa) en Proyectos Eólicos Valencianos, cuya factura fue firmada por la mujer del político cinco años después de emitirse.

Según la sentencia que condenó a Olivas y al empresario Vicente Cotino a año y medio de cárcel, recurrida por ambos, esa intermediación «no existió», sino que es un «gasto ficticio» que «en ningún caso puede ser considerado deducible en el Impuesto de Sociedades».

En su comparecencia en el Congreso, a preguntas de Rafael Mayoral (Podemos) por los procesos judiciales en los que está inmerso, Olivas indicó que aunque las condenas «se cumplen y se aceptan», esa no la comparte. «La justicia no es infalible», y «mi abogado está estudiando recurrir esta sentencia al Tribunal de Recursos Humanos de Estrasburgo, porque no estoy de acuerdo con el resultado», zanjó.

También aludió a la causa sobre los préstamos supuestamente fraudulentos que Bancaja y Banco de Valencia otorgaron al Grupo Grand Coral para inversiones en México entre 2005 y 2010. Según defendió, esa operación tenía una visión estratégica «a corto, medio y largo plazo» y que «tenía lógica, ya que de hecho, era un negocio para la oficina que Bancaja tenía en Miami».

De hecho, Olivas se mostró confiado en salir airoso de las causas judiciales que tiene pendientes.