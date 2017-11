Climent saca pecho en Les Corts de su política industrial entre críticas por las «guerras» internas

valencia. El conseller de Economía, Rafael Climent, defendió ayer en Les Corts los presupuestos de su departamento para 2018, con 391,8 millones y un aumento del 6%, que tienen como objetivo fortalecer las políticas de reindustrialización, energía, innovación, empleo, emprendedurismo e internacionalización.

La política industrial cuenta con 128,5 millones, un 13,6% más, y la energía con 11,7 millones (+9,9%), con la mirada puesta en la eficiencia energética y las renovables. Como novedad, habrá 500.000 euros para fomentar el vehículo eléctrico y un millón para la movilidad sostenible.

El Ivace pasa de 110 a 123 millones y los institutos tecnológicos, de 28,3 a 36,1 millones, , mientras que el Servef dispondrá de 341,7 millones (+7%) para «reforzar la intermediación, orientación e inserción laboral, especialmente en colectivos con mayores dificultades», como los parados mayores de 45 años.

Climent destacó la apuesta por el fomento del trabajo autónomo, que crece un 17%, hasta dos millones, y el Plan Bienal de Apoyo y Fomento del Cooperativismo 2018-19 , con una línea de 400.000 euros.

Desde la oposición, no obstante, le reprocharon el escaso nivel de ejecución y las «guerras» en el seno de Economía, hasta el punto de afirmar que van «dos años perdidos y vamos a por el tercero», en palabras del diputado Vicente Casanova (PP).

«Como si lo hubiera subido un 100%, total no lo ejecuta», dijo en alusión al repunte presupuestario. «Con los números en la mano, su gestión es decepcionante», zanjó. Para su compañero de partido Fernando Pastor, empleo y comercio exterior son «dos ejemplos de malas prácticas en la gestión», mientras que el Servef «lo que tiene en presupuesto, no lo gasta, y lo que debería tener, no lo presupuesta».

También reprochó a Climent su «falta de coherencia» por ir al viaje oficial a Canadá, tras oponerse al CETA en Congreso, Senado y Corts.

A José Almería, de Podemos, le preocupan los «criterios arbitrarios» en política industrial y la «externalización de servicios de orientación laboral», al tiempo que criticó la falta de estrategia sobre empleo.