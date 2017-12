Climent aún no ha pagado el 87% de los fondos para empleo y formación del Servef El conseller de Economía, Rafael Climent, accede a su vehículo oficial tras el pleno del Consell. / damián torres La patronal alicantina reprocha a Economía que «cuenta con más de 200 millones sin destinar» para ocupación e industria INÉS HERRERO VALENCIA. Viernes, 15 diciembre 2017, 01:23

El Servicio Valenciano de Empleo y Formación tenía más de doscientos millones de euros pendientes de pago a 30 de noviembre. Así lo reflejan los últimos datos publicados por la Generalitat en su portal de transparencia, en el que cifra en un 13% la ejecución presupuestaria del Servef a un mes del cierre del ejercicio. Del total de 232 millones, sólo ha abonado treinta.

En cuanto a la política industrial, materia que motivó la última guerra interna entre Compromís y PSPV en el seno de la conselleria que dirige Rafael Climent, están pendientes de pago tres de cada diez euros, unos dieciséis millones en total. En este caso, la ejecución alcanza el 70% de las obligaciones reconocidas.

Con esas cifras encima de la mesa, fue la patronal de Alicante (Coepa) quien puso el foco sobre el bajo nivel de ejecución en ambas partidas. La organización, al borde de la liquidación a raíz de los dos millones de euros que le reclama el Servef por cursos de formación no realizados, exigió ayer «más diligencia en la ejecución de los presupuestos para que el dinero no se quede en el cajón», debido a la «preocupante situación que describe el estado de ejecución de los presupuestos con fecha de noviembre, en el que porcentajes tan elevados de fondos públicos están pendientes de destinar».

Para el presidente de Coepa, Francisco Gómez, «es muy grave que en partidas de empleo o en políticas industriales, a 30 de noviembre, cuente con más de 200 millones sin destinar», punto en el que reivindicó «políticas activas reales, y no meros planes propagandísticos».

«Es vital que ni un céntimo previsto para fomento de empleo, formación de desempleados o cualquier otra política en esta materia se quede sin destino y sin ejecutar. Si sobra algo, es señal de que algo no está funcionando bien», reprochó al departamento de Climent, quien le replicó, en un comunicado, en el que le reclama «mayor rigor y seriedad».

Según Climent, «la ejecución del presupuesto de Economía en materia de ocupación e industria está alrededor del 90%». Cabe precisar, no obstante, que ese dato no significa que los fondos públicos hayan llegado a sus destinatarios finales dado que, en cuanto Economía los transfiere a organismos dependientes como el Servef o el Ivace, constan como ejecutados, se paguen o no.

En cualquier caso, desde Economía aseguraron a LAS PROVINCIAS que tanto el Servef como el Ivace acabarán el año con un nivel de ejecución presupuestaria próximo al 90%, al igual que la propia conselleria, al tiempo que restaron importancia a las discretas cifras actuales.

Respecto a la situación del Servef, las mismas fuentes justifican que tenga apenas un 13% ejecutado a cierre de noviembre y lo achacan a que muchas acciones se ejecutan durante el año y se justifican y se pagan en la recta final del ejercicio. Es el caso, aseguran, del grueso de los cursos de formación, que concluyen en octubre y se verifican en el último trimestre, o de las partidas relativas a los centros especiales de ocupación, a los que tienen previsto pagar la próxima semana.

Economía insiste en que, con los pagos programados en las dos próximas semanas, el Servef cerrará el ejercicio «con entre un 85% y un 90% de ejecución del presupuesto», y el Ivace en torno al 90%, y achaca la dificultad de alcanzar el 100% a las renuncias a ayudas, minoraciones, incumplimiento de requisitos o a los puestos de trabajo previstos pero finalmente no convocados.

«Injusto y poco elegante»

Al margen de las cifras, Climent cuestiona en el comunicado que «los responsables de Coepa estén autorizados -al menos moralmente- a juzgar la manera de gestionar de un gobierno autonómico, si se analiza la situación jurídica y económica que arrastra la patronal». A su juicio, es «injusto y poco elegante que se haga este tipo de declaraciones gratuitas acusando de inacción y propagandismo a este Consell».

Desde la patronal alicantina, por su parte, acusan al Consell de «querer liquidar a Coepa». «Somos sufridores del Servef y lo más probable es que tengamos que liquidar Coepa, aunque la justicia acabe dándonos la razón», sentencia Gómez.