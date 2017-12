Climent acepta una mayoría privada en la Feria si acata las órdenes de la Generalitat El decreto se prevé aprobar en el Pleno del Consell de mañana y su contenido hace temer que disuada a posibles socios externos Á. M. VALENCIA. Jueves, 28 diciembre 2017, 01:09

Los decretos para poner a cero la deuda y definir el futuro de Feria Valencia y de la Institución Ferial Alicantina (IFA) ya están dispuestos para su aprobación en el Pleno del Consell, según fuentes oficiales. Aunque el que más esfuerzo ha requerido ha sido el que encaja la deuda de ambas instituciones para que la pague la Generalitat, tanto por motivos legales como económicos; es el de Economía el que más conmoción ha causado.

Y es que el texto reconoce finalmente que la entidad sea de propiedad público-privada, por medio de socios que conozcan el negocio, pero bien sea mayoritaria o no esa aportación externa, no tendrá las manos libres. «Actualmente, se considera que la opción más adecuada para resolver las dificultades de ambas instituciones, consiste en que la actividad ferial sea gestionada por un nuevo ente bajo la fórmula de sociedad de capital mixto. Bajo estos parámetros, la sociedad mixta no estaría clasificada en el Sector Administraciones Públicas, de forma que su deuda y déficit no consolidaría con los de la Administración General de la Generalitat», señala el texto al que ha tenido acceso LAS PROVINCIAS.

«No obstante, dado el carácter de interés público de la actividad ferial, la sociedad mixta deberá someterse a las directrices que emanen de las administraciones públicas competentes, de acuerdo con la legislación vigente», concluye. Esta redacción hace temer un efecto disuasorio para los posibles inversores, como han alertado desde el primer momento distintos responsables feriales. Sin embargo, esta condición era una de las bases para aceptar la entrada de capital privado por parte de Compromís en las ferias.

En todo caso, el atasco en la tramitación de los decretos de Hacienda para asumir la deuda de mil millones por las obras de ampliación de Feria y los setenta millones de la Institución Ferial Alicantina (IFA), y de Economía para declarar las ferias de interés autonómico y que la Generalitat pueda organizarlas, directa o indirectamente, hará que Les Corts convalide ambos textos, como pronto, a finales de enero de 2018. De ser así, quedaría poco más de un año de legislatura para culminar la refundación pactada en mayo de 2016 y que sus responsables preveían este año.

Cuando concluya la tramitación normativa, será el momento de iniciar el diálogo competitivo con los operadores privados interesados en participar en la futura gestora del negocio. Esa búsqueda de socios privados, con la elaboración del pliego de condiciones pertinente, estaba prevista para el verano de 2016 pero, si todo va bien, llegará dos años después. Y aún quedaría pendiente la constitución de una sociedad mixta, el rescate de la concesión municipal y la adjudicación de una nueva a la Generalitat.