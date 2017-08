Carlos Alfonso, vicedelegado de 'Anged' en la Comunitat: «No podemos cerrar más de un tercio de los festivos porque afectaría al empleo» Carlos Alfonso, portavoz en la Comunitat de la patronal de grandes superficies como El Corte Inglés y Carrefour. / Manuel Molines La última oferta de las grandes superficies contempla cuarenta aperturas en Pascua y de junio a enero en las ciudades turísticas INÉS HERRERO Valencia Lunes, 28 agosto 2017, 20:19

Superar el debate de los horarios comerciales y ocuparse de temas como la venta ilegal, el negocio online o la fiscalidad. Ese es el objetivo compartido de muchos agentes del comercio, entre ellos el representante de las grandes superficies en la negociación, Carlos Alfonso, que confía en lograr un acuerdo autonómico para pasar página.

-Año y medio después del pacto alcanzado en Valencia para restringir la libertad horaria al centro y la Ciudad de las Ciencias, vuelven a buscar un acuerdo, ¿qué falló?

-Algunos actores que en principio aceptaron el acuerdo, o no se mostraron en contra, dijeron no estarlo a posteriori y plantearon recursos que obligaron a la Conselleria a tomar la resolución que tomó -tumbar la restricción- que, por otra parte, entendemos que fue demasiado precipitada. Ese recurso podría haber resistido unas alegaciones para que en otros ámbitos se hubiese desestimado y, por tanto, se hubiese reafirmado el pacto pero la Conselleria entendió que en vía administrativa no procedía seguir adelante y se quedó ahí parado ese acuerdo.

«No se puede hablar de la importancia del turismo y eliminar la posibilidad de abrir cuando nos visitan» Carlos Alfonso, vicedelegado de anged en la comunitat

-Con el bagaje acumulado en este tema, ¿ve posible otro acuerdo?

-Sí, estoy esperanzado. Aprendimos del error y se ha intentado incorporar al posible acuerdo a centros comerciales y operadores que, al quedarse fuera, estimaron que podían no acatarlo e interpusieron recursos. Si conseguimos que el pequeño comercio acepte la oferta que vamos a plantear, no habría ningún obstáculo en el resto de operadores.

-¿En qué consiste esa oferta?

-Queremos una continuidad en la apertura para evitar confundir al consumidor, y dentro de la estacionalidad que defiende la Conselleria, entendemos que deberíamos abrir en Semana Santa, fundamental en alimentación, y desde principios de junio hasta la primera semana de enero para abarcar los mejores meses turísticos y la campaña de Navidad. Ya hemos tenido contactos con el pequeño comercio y los supermercados, con vistas a llevarlo como propuesta conjunta al observatorio.

-¿Y qué opinan los sindicatos, cuántos días trabajarían sus plantillas?

-La parte social ya ha dicho que, aunque no apoye directamente un acuerdo en esos términos, se abstendría para no obstaculizarlo porque el nuevo convenio de Anged permite conciliar razonablemente la vida laboral y familiar, que es su reivindicación principal. Para una apertura de 41 o 42 festivos, trabajarían catorce o quince y teniendo en cuenta que los no turísticos abrirían once o doce, la diferencia será mínima.

«La libertad horaria está funcionando. Estamos ya muy próximos a los niveles de venta de 2007» Carlos Alfonso, vicedelegado de anged en la comunitat

-¿Es esa ya la línea roja que no estarían dispuestos a traspasar?

-No hablamos de optimizar beneficios, sino de plantillas creadas para abrir en domingos y festivos a las que queremos dar continuidad. Es el número mínimo de aperturas para mantener la mayor parte posible de la plantilla, esa es nuestra línea roja. Por debajo de esa cifra no podríamos bajo ningún concepto, hay que tener en cuenta que descartamos un tercio de las aperturas actuales e ir más allá podría afectar al empleo.

-¿Y si no aceptan su propuesta?

-Estaríamos a la expectativa de lo que se plantease desde la Conselleria y, a partir de ahí, actuaríamos en defensa de nuestros intereses.

-¿Eso implicaría nuevos litigios?

-Conllevaría nuevos pleitos y nuevas reclamaciones en defensa de nuestros derechos. La administración no puede tener un discurso contradictorio y, por un lado, hablar de la importancia del turismo y, por otro, eliminar esa posibilidad de apertura en las fechas que el turismo nos visita porque, queramos o no, el comercio es parte fundamental del atractivo turístico. Igual que nadie concebiría que la hostelería estuviera cerrada los domingos y festivos en una ciudad turística, tampoco deberíamos concebir que lo estén los establecimientos comerciales.

«El comercio electrónico está ahí, lo que tenemos que hacer es subirnos todos a ese mismo tren» Carlos Alfonso, vicedelegado de anged en la comunitat

-¿Cómo son las relaciones con los gobiernos autonómico y local?

-Los canales de comunicación son fluidos, permanentes, y siempre nos han recibido cordialmente, otra cosa es que no atiendan nuestras peticiones por entender que no encajan con su ideario. Hay que buscar un equilibrio entre lo que yo deseo y lo que el político considera deseable para la sociedad que defiende.

-¿Los resultados de la libertad horaria apoyan su reivindicación?, cómo evolucionan las ventas?

-No hay más que ver cómo la Comunitat, que antes de la crisis tenía las peores cifras, destaca en crecimiento en ventas, creación de empleo y menor destrucción de pequeño comercio. Algo tendrá que ver la apertura en festivos. A las empresas que abrimos, nos está funcionando. En ventas, 2016 ha sido un buen año y este la recuperación se manifiesta de forma evidente. Estamos ya muy próximos a los niveles de 2007.

-¿El comercio electrónico es el enemigo a batir para todos?

-Es el referente que nos debe llevar a buscar estrategias para minorar su riesgo como posible obstáculo del comercio físico. Está ahí y seguirá ahí, lo que tenemos que hacer es subirnos todos a ese mismo tren.

«La realidad lleva a olvidar los periodos de rebajas y ofrecer permanentemente ofertas y descuentos» Carlos Alfonso, vicedelegado de anged en la comunitat

-¿Qué opina de la reivindicación del pequeño comercio de volver a los periodos oficiales de rebajas?

-Con ofertas permanentes en internet y redes sociales, no podemos autolimitarnos. La realidad lleva a olvidarnos de esos periodos y ofrecer permanentemente campañas de ofertas y descuentos. Las rebajas seguirán siendo una campaña de promoción interesante, pero ni va a ser lo que fue ni será lo que es ahora.