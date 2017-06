Las canteras de áridos, en vilo por los vaivenes del Consell INÉS HERRERO Miércoles, 7 junio 2017, 00:19

valencia. Los fabricantes de cemento y materiales de construcción están preocupados por la estabilidad de las cuarenta canteras de áridos de la Comunitat, que dan trabajo directo a 2.500 personas. El motivo, según señala a LAS PROVINCIAS el presidente de Arival, Custodio Monfort, es la inseguridad creada por la Conselleria de Economía en torno a los permisos para las voladuras con explosivos, que estos negocios realizan una vez al mes.

A diferencia del resto de España, la Generalitat ostenta las competencias en materia de explosivos, en virtud de un acuerdo con el Estado de 1992 que se renueva automáticamente cada año. No obstante, la conselleria de Rafael Climent hizo saltar las alarmas hace un mes, al no dar permisos. Al margen del retraso, lo preocupante para Arival es que «dejó entrever que no quería seguir llevando ese tema», idea que refrendó al no asistir a una jornada sobre el nuevo reglamento de explosivos.

Desde Delegación de Gobierno confirman ese parón, ya subsanado, y no les consta que el Consell quiera denunciar el convenio, que expira en julio. Mientras, Arival exige a Climent que «ponga fin a las dudas», ya que «una actividad tan sensible no puede estar con esa indefensión».