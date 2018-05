Las cadenas hoteleras entran en el negocio de los apartamentos turísticos en la Comunitat Apartamentos turísticos en el casco antiguo de la ciudad de Valencia. / Irene Marsilla Distintas firmas ultiman la incorporación de inmuebles en alquiler vacacional para sacar partido al auge de este tipo de oferta ÁLVARO MOHORTE Valencia Lunes, 21 mayo 2018, 01:27

Si no puedes contra ellos, únete. Esta parece ser la máxima que impulsa a diversos grupos hoteleros frente a la competencia de los apartamentos turísticos. Así, cada vez son más las cadenas hoteleras nacionales e internacionales que están tomando posiciones para incluir esta modalidad en su cartera y sacar partido de más perfiles de público.

La Comunitat Valenciana despierta un especial interés en este aspecto para grandes grupos turísticos, como destaca Marta Carrió, directora asociada de CBRE Hoteles España. «Todavía no hay muchos casos, porque es una tendencia en fase inicial, pero que va al alza», reconoce la directiva. En algunos casos se está comprando edificios enteros, en otros se ofrece un alquiler a los propietarios y la tercera modalidad, siguiendo el modelo británico, simplemente se gestiona el inmueble a un tercero. Así se destacó en un desayuno informativo organizado por el despacho Uría Menéndez y la consultora inmobiliaria CBRE.

A continuación, la estrategia que se plantea cambia según el grupo. Mientras que algunas cadenas se lo plantean como un modo de crecer en puntos en los que no estaban presentes, en otros casos es una forma de sumar a sus balances una propuesta alternativa a la convencional y de la que están sacando partido otros operadores, la mayoría de nuevo cuño. En el último caso, se está rentabilizando parte del personal hoteleros de limpieza, mantenimiento y gestión, reduciendo gasto estructural.

Se cierran operaciones sobre edificios completos y no inmuebles repartidos por fincas residenciales

En el caso valenciano es inminente la apertura de los primeros y fuentes hoteleras defienden que no es contradictorio con las denuncias del sector valenciano contra ese modelo de actividad. «Cada turista puede elegir una forma distinta de alojamiento, pero lo que no se puede permitir es una hotelización de las viviendas, por no hablar de la economía sumergida que puede favorecer», se puntualiza. De hecho, las operaciones que actualmente están en marcha afectan a edificios completos y no inmuebles repartido por viviendas de uso también residencial.

Algunas firmas se han dado más prisa y ya tienen plenamente operativa su división de apartamentos turísticos, como es el caso de Room Mate Hotel, de Kike Sarasola, que dispone de Be Mate. En otros, el movimiento es todavía puntual, como ocurre con la cadena castellonense Intur Hoteles, de la familia Gimeno, y que cuenta con un edificio de apartamentos en el centro de Sevilla, lejos de su actual zona de influencia, concretada en Ciudad Real, Castellón, Benicàssim y Madrid.

Un grupo de turistas en las calles de Valencia. / Damián Torres

«Actualmente se ha detectado un gran interés de los operadores internacionales por ganar presencia en este segmento del mercado inmobiliario español», afirma Carrió, y añade que «se prevé que esta modalidad de apartamentos turísticos seguirán siendo muy demandados por inversores, en su mayoría privados, debido al atractivo de sus rentabilidades».

La moratoria eleva precios

También se prevé que, por la implantación de una moratoria hotelera en Valencia, un mecanismo ya aplicado antes en ciudades como Barcelona o Palma de Mallorca, «podría aumentar la presión sobre los precios de venta de los establecimientos existentes gracias a las buenas perspectivas y a la escasez de oportunidades para nuevos desarrollos», comenta Carrió.

En todo caso, desde el punto de vista regulatorio y urbanístico, Juan Piquer, abogado de Uría Menéndez, advierte que «se debe tener en cuenta, además del precio y la forma de pago, que hay que prestar especial atención al régimen de garantías en caso de no poder explotar determinados apartamentos por cuestiones ajenas al explotador y que ello pueda afectar a la rentabilidad del negocio entre otras».

La firma legal aconseja «tener en cuenta la tributación indirecta de las relaciones jurídicas que se producen entre propietarios, gestores y consumidores finales, al ser fundamental para calcular rentabilidades y su viabilidad», indica Álvaro Paniagua, también de Uría Menéndez.