Rafael Climent, conseller de Economía: «Sería bueno para todos abrir cuando se compra y se vende» Apertura de festivo en la ciudad de Valencia. / Jesús Signes El conseller aboga por «acotar» los días de apertura EFE Lunes, 12 junio 2017, 15:49

El conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Empleo, Rafael Climent, ha abogado hoy por "acotar" aquellos días festivos en los que la apertura total de los comercios fuera "positiva", tratando así de "buscar esos equilibrios o esa igualdad que deben tener los comercios".

Climent ha hecho estas declaraciones a los periodistas antes de participar en la I Conferencia Estratégica del Plan de Ciudad de Alicante, que se ha celebrado en el Auditorio de la Diputación Provincial (Adda).

En este hipotético acuerdo, "todas las partes tendrán que hacer concesiones", aunque, en opinión del conseller, tanto pequeñas como medianas y grandes superficies comerciales pueden "confluir".

"Si evitamos los litigios, con el cumplimiento de la legalidad, y llegamos a un acuerdo, pienso que puede ser positivo para el comercio en sí", ha manifestado.

En cualquier caso, este acuerdo no derivará nunca en la eliminación de la figura de Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT), algo que impide la legislación nacional.

"Si somos un poco inteligentes, sería bueno para todos, consumidores y vendedores, abrir cuando se compra y se vende; si somos capaces de concretar qué aperturas son positivas para comprar y vender, probablemente también beneficiaremos a trabajadores y consumidores", ha agregado.

Climent espera que este acuerdo se alcance "en los próximos meses" y que, finalmente, "no perjudique en exceso" a ninguno de los actores comerciales de la Comunitat Valenciana.

Igualmente, el conseller se ha mostrado optimista con vistas a que El Corte Inglés y la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged) terminen aceptando ese acuerdo conjunto.

"Pero aún estamos en proceso de cierre del acuerdo y, hasta que no esté cerrado, no podemos aventurar absolutamente nada, son puras hipótesis. Lo importante es firmarlo y empezar a trabajar por el comercio en sí, y no única y exclusivamente por cuándo se abre o se cierra", ha precisado.

También ha confirmado que próximamente el director general de Comercio, Natxo Costa, mantendrá una reunión con la nueva edil de Comercio del Ayuntamiento de Alicante, Gloria Vara, después de que el alcalde, Gabriel Echávarri, delegara en ella sus competencias en esta área.