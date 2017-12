Carlos Domingo | Premio al mejor 'business angel' 2017 «Hace más un buen equipo con una idea mediocre que uno malo con una idea buena» Carlos Domingo, premio al mejor 'business angel' por la asociación Big Ban, asiste a un congreso en La Marina de Empresas. / irene marsilla El ex CEO de Telefónica en I+D sostiene que la financiación de 'startups' en la Comunitat tiene que equipararse al volumen de su economía ELISABETH RODRÍGUEZ VALENCIA. Sábado, 2 diciembre 2017, 20:00

Iniciativas como La Marina de Empresas, de Juan Roig, están detrás del impulso de Valencia como comunidad inversora. No obstante, a la región todavía le queda un largo camino para equipararse a su propio volumen económico, según afirma Carlos Domingo, que acaba de ser galardonado como mejor 'business angel' de este año por la asociación española Big Ban angels. «Es la tercera comunidad inversora por tamaño, pero está menos representada de lo que debería», sostiene el exjefe de I+D de Telefónica, que acaba de lanzar SPiCE VC, un fondo especializado en el mundo cripto -un sistema digital que funciona con monedas cibernéticas- con el objetivo de invertir en una treintena de 'startups'.

-¿Qué supone este premio para usted?

-Viene en el mejor momento de mi carrera profesional. Justo este verano pasé a invertir a un nivel más profesional. Que los compañeros del sector me reconozcan es un orgullo y más que sea en este momento de mi trayectoria. Siempre he estado invirtiendo mientras tenía otros trabajos corporativos.

-¿Cómo ha evolucionado la figura de 'business angel' en estos diez años que usted lleva invirtiendo?

-Cuando empecé en el 2006 con mis primeras inversiones en España, éramos cuatro gatos. No tiene punto de comparación con la situación actual; no había incubadoras ni aceleradoras. El crecimiento y el número de personas involucradas e inversoras ha sido exponencial.

-¿Qué sectores son los más rentables en la Comunitat?

-La rentabilidad no depende de un territorio. La Comunitat es el tercer ecosistema emprendedor español y cada vez cobra más importancia, ya que se está ajustando al peso que tiene su economía tradicional.

-¿Hay una burbuja del emprendimiento?

-Si miras la cantidad de inversión per cápita en España y lo comparas con sistemas más maduros como Londres o Israel, verás que estamos todavía a años luz de lo que nos corresponde. No hay una burbuja, todo lo contrario. El sistema español tiene mucho recorrido hasta que se ponga a la altura de otros países.

-¿Cuáles son los principales retos de los 'business angels'?

-El mayor desafío es escoger los proyectos adecuados. Nosotros entramos en la etapa más temprana de la compañía. Otro reto es decidir el momento adecuado para salirte.

-¿Qué valora más? ¿Un buen equipo o una buena idea?

-Hace más un equipo bueno con una idea mediocre que una idea buena con un equipo malo. Es decir, cuenta mucho más la ejecución.

-¿Cómo afronta un inversor la alta mortandad de los nuevos proyectos?

-La clave está en una carpeta diversificada. Incluso, dentro de la inversión en startups también debe haber diversificación; estar en distintas actividades y proyectos variados porque la probabilidad de que todos vayan bien es baja.

-¿Los emprendedores temen que el inversor se exceda en el control del equipo o del proyecto?

-Los 'business angel' no controlan nada, somos inversores pequeños y no tenemos un representación grande en la compañía. La gente que acude a nosotros no es por dinero, es por la experiencia que les podemos aportar en fases más tempranas del proyecto y, por otro lado, por los contactos que les acercamos para obtener financiación a través de fondos de capital riesgo. Además, dotamos de credibilidad al proyecto.

-¿En qué punto se encuentra la Comunitat en cuanto a cultura inversora?

-Es la tercera comunidad inversora por tamaño, pero no está al nivel que le corresponde porque es más joven que los sistemas de Madrid y Cataluña. En Valencia vamos a ver más crecimiento en los próximos años, con el volumen que corresponde a su nivel económico. Iniciativas como la Marina de Empresas y 'Plug and play' impulsan la inversión y las oportunidades.

-¿Cualquiera con poder adquisitvo puede ser 'business angel'?

-No. No se recomienda que la gente sin conocimiento previo entre en este mundo. Es una inversión de alto riesgo y es complicada por varios motivos: tratas con empresas donde hay muy poca información, no tienen métricas ni proyecciones financieras fiables. Quien quiera iniciarse, que lo haga a través de plataformas de proyectos que ya están en marcha. Eso les permitirá coger experiencia y aprender a valorar proyectos hasta que puedan hacer inversiones por su cuenta. Un ejemplo es la valenciana Startupxplore.

-¿La administración juega algún papel en este entorno?

-La administración pública en España y Europa juega un papel muy importante porque muchos fondos acaban teniendo inversión pública y luego muchas startup acceden a subvenciones. No obstante, tienen mucho que hacer sobre todo en el aspecto fiscal, para que sea más favorable. Hay países donde invertir en startups desgrava mucho.