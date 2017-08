Bruselas no sabe cómo equilibrar la cadena agroalimentaria Unos agricultores recolectan y encajan patatas en la Huerta de Alboraya para llevarlas ellos mismos al mercado. / jesús signes La UE dice a estas alturas que «existen indicios» de que el valor añadido de los alimentos no se reparte adecuadamente La Comisión Europea lanza una consulta pública con objeto de ver qué se podría hacer para mejorar los precios agrarios V. LLADRÓ VALENCIA. Lunes, 21 agosto 2017, 00:59

La Comisión Europea ha lanzado una nueva consulta pública para intentar conocer qué debería hacerse desde las máximas instancias oficiales para conseguir que la cadena agroalimentaria sea más justa. Un concepto, el de justicia, que en este caso implicaría, naturalmente, el gran reto de siempre: que los productores, agricultores y ganaderos, reciban por sus cosechas unos precios remuneradores, no limosnas residuales.

En el lanzamiento de esta consulta, Bruselas anima a agricultores, ciudadanos en general y «demás partes interesadas» a que expresen sus opiniones sobre el funcionamiento de la cadena agroalimentaria.

Sin embargo ya se parte de una exposición que resulta algo inquietante. En su explicación sobre el alcance de la consulta, indica la Comisión que «existen indicios de que el valor añadido de la cadena alimentaria no se reparte adecuadamente por todos sus niveles». ¿Cómo que indicios, todavía a estas alturas? Hay evidencias a millones. Si Bruselas apunta ahora a las «diferencias en la capacidad de negociación de los operadores pequeños y, consecuentemente, más vulnerables frente a los socios comerciales con un mayor poder económico y una mayor concentración», es que en las grandes alturas de la Unión Europea no se sabe cómo afrontar el gran problema. Porque por un lado hay conciencia de que haría falta equilibrar eso que llaman la cadena agroalimentaria; que no haya abusos, que los precios que pagan los consumidores finales se repartan equitativamente, que la mayor fuerza o tamaño de unos pocos compradores no se traduzca en la imposición de precios bajos... Sí, sí, todo eso está muy bien, ya es harto sabido, se ha estudiado desde hace décadas en las universidades, se ha debatido en un sinnúmero de simposios, mesas redondas, congresos..., se ha tratado en los parlamentos regionales, nacionales y hasta en el europeo. Incluso ha sido objeto de leyes bienintencionadas. España ha sido ahí pionera, tenemos una ley de la cadena agroalimentaria, una iniciativa que ha sido parcialmente seguida por otros países europeos, pero que en la práctica no sirve para nada, porque todo sigue igual de mal. Tanto, que cada vez son más las voces de organizaciones agrarias que piden que e derogue la ley; ya que no sirve para nada práctico, como sería mejorar los precios, que se retire el paripé. Todo menos limitarse escuchar de nuevo a un comisario europeo repetir eso de que «los agricultores son el primer eslabón de la cadena y, sin ellos, no habría alimentos que transformar, comercializar o consumir. Sin embargo, observamos que, con frecuencia, siguen siendo el eslabón más débil» (Phil Hogan). Vale, ya es muy sabido. Entonces actúen ya; ¿para qué la consulta?, ¿para seguir enmarañando, para entretener?

Organizaciones agrarias piden la derogación de la ley española por ser totalmente ineficaz

De cualquier forma, las organizaciones agrarias deberían prepararse para participar en esto con energía, y que no pase como en consultas anteriores, donde colectivos ajenos al campo opinaron mayoritariamente sobre lo que había que hacer en el campo, con lo que al final sale que el campo ha de ser más ecológico a marchas forzadas. El campo, sin agricultores, que no se ocupan de estas cosas y otros les preparan la cama.