Begoña Longas: «Se han trasladado muchas empresas catalanas y parece lógico que traigan más servicios» Begoña Longás, en la sede del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de la Comunitat. / Damián Torres La Decana del Colegio de Registradores de la Comunitat considera que el cambio de sede tiene vocación de permanencia y reivindica a la Comunitat como un buen destino para los negocios INÉS HERRERO Jueves, 18 enero 2018, 00:46

Licenciada en Derecho por la Universitat de València en 1987 y registradora de la propiedad al año siguiente, da el salto de la junta al decanato con intención de seguir colaborando con la Generalitat en los proyectos de ley «para una mayor seguridad jurídica», asesorar gratis a los ciudadanos sobre inscripciones en el registro y formar al colectivo para dar buen servicio.

-¿Qué retos se plantea en cuanto a la atención a los ciudadanos?

-A raíz de una ley de 2015, estamos poniendo en marcha la identificación gráfica de las fincas en el registro con las parcelas en el catastro para dar mejor información. Y hay que profundizar en la conciliación para solucionar conflictos, como los surgidos entre vecinos por lindes de parcelas inscritas en 1940 o antes, medidas incluso a ojo, lo que descargaría mucho a los tribunales.

-A raíz del nombramiento como decana estatal de su antecesora, María Emilia Adán, se destacó que es la primera mujer, ¿aún falta para que no resulte llamativa la presencia de mujeres en esos cargos?

-Sí. Aunque no debería ser noticia porque está ahí por sus cualidades como ser humano, no por ser mujer, lo positivo es que esa presencia se va normalizando y la segunda ya no será noticia. E irá a más porque cada vez aprueban más mujeres en las oposiciones, nosotras éramos la mitad y hoy son ya clara mayoría.

-Asumió el cargo en un contexto de gran protagonismo por la fuga de empresas catalanas ¿cuántas se han trasladado ya a la Comunitat?

-Según los últimos datos (a 14 de enero), 267, 170 a Valencia 57 a Castellón y 40 a Alicante, aunque habrá más en trámite de las 3.208 empresas que han solicitado trasladar su sede en toda España y también otras que se constituyen en Cataluña pero con su primer domicilio en la Comunitat, por lo que no cuentan como traslados.

-¿Se ha producido ya la mayoría de esos cambios de sedes?

-No lo sabemos pero pienso que este proceso acabará cuando exista en Cataluña la seguridad jurídica que necesitan las empresas para fijar allí su domicilio social tranquilamente, mientras exista esa inseguridad allí habrá desinversión y búsqueda de lugares que den tranquilidad, con una normativa clara y estable.

-¿Las empresas eligen la Comunitat porque les da seguridad?

-Es porque les da confianza y seguridad jurídica y espero que eso ponga de relieve la situación de estabilidad y seguridad que tenemos, que se compruebe que es un buen destino para asentarse las sociedades.

-¿Qué beneficios reporta el cambio de sedes, sociales y/o fiscales?

-Se están cambiando las dos porque el auténtico cambio de sede de la sociedad implica ese traslado a los dos efectos. Y con él, puede haber mayor movimiento de personal por reuniones aquí o de empresas que vean lo bien que están. Puede ser bueno para la economía a corto plazo y también a medio, si mostramos la estabilidad y seguridad que tenemos.

-¿Por qué Madrid es la gran beneficiada, por el efecto capitalidad?

-Sí, sobre todo por eso, además de crear un núcleo de 'networking' y tener mejores comunicaciones.

-¿Habrá vuelta atrás o vendrán también los centros de decisión?

-No creo que la empresa esté en disposición de cambiar cada poco tiempo de domicilio, además de que la situación tendría que estar muy clara para que volviera a Cataluña. Pienso que la decisión tiene vocación de permanencia y, lógicamente, es posible que el domicilio atraiga a otras actividades de la empresa y que si está cómoda, aumente el número de servicios aquí, sería lo lógico.

-¿Han detectado ya una recuperación del mercado inmobiliario?

-Llevamos cuatro o cinco trimestres con pequeñas subidas de precio y hay más constituciones de hipotecas, casi la mitad con interés fijo. Sí que parece que el mercado se esté recuperando. Empiezan a aumentar las ventas de vivienda nueva, no sólo las de segunda mano, lideramos las ventas por habitantes, sobre todo Alicante, y somos terceros en las compras por parte de extranjeros.

-¿Los extranjeros siguen siendo el motor de esa recuperación o vuelve el comprador tradicional?

-Está volviendo el perfil de comprador tradicional y hay buenas cifras en los extranjeros, es una mezcla.

-¿Aprecian riesgo de otra burbuja, como alertan ya ciertas voces?

-Como estamos bastante escaldados enseguida vemos burbuja, pero no parece que haya un acceso al crédito desproporcionado. Todos aprendimos y va a haber mejoras legislativas que incorporen la jurisprudencia europea para dar mayor seguridad al consumidor, además de que los registradores velamos por evitar cláusulas abusivas en las hipotecas y denegamos su inscripción.