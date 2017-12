Expertos aseguran que las empresas valencianas han de afrontar el reto de la internacionalización Jesús Signes Responsables del mundo de la empresa señalan en el foro Be International que la digitalización es el instrumento imprescindible para que las firmas salgan al mercado exterior JAVIER FALOMIR Valencia Jueves, 14 diciembre 2017, 12:00

El foro de empresas estratégico Be International organizado por LAS PROVINCIAS, con la colaboración de la Cámara de Comercio de Valencia, el Ayuntamiento de Valencia, Banco Sabadell y BMW Bertolín, tiene como finalidad compartir estrategias digitales para que las pequeñas y medianas empresas de la Comunitat Valenciana puedan apostar por la internacionalización. El evento, que ha contado también con el apoyo institucional de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores productivos, Comercio y Empleo se ha inaugurado en el Edificio Veles e Vents con la ponencia de Ricardo Vázquez Martínez, responsable Área de Evaluación Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones, quien ha destacado en su ponencia 'Desarrollo y futuro de la transformación digital en España' que la digitalización "es un proceso evolutivo que tiene un plan estratégico. Hay que optimizar los procesos de producción y optimizar los puestos de trabajo. Los datos se convierten en un activo más de la empresa para favorecer su desarrollo. Las nuevas tecnologías son clave para el desarrollo y el traspaso de información que debe convertirse e cultura de empresa. El indicador que se utiliza para ver como se lleva esa transformación deja a nuestro país en una posición de mitad de la tabla, 14 de 28. Estamos bien en dos grandes áreas. En el uso de internet por parte de los ciudadanos estamos en un nivel alto pero si bajamos a un nivel más sofisticado ya no estamos tan bien. Al final hay falta de interés y capacitación. Sobre el capital humano dentro de la empresa se produce una cierta incongruencia porque apenas hay especialista TIC pero por otro lado los formados en matemáticas y física son de los mejores de la UE. En uso de herramientas portátiles estamos dentro de la media pero no le sacamos el partido que se podría", dijo.

"En el uso de tecnologías dentro de la empresa no estamos demasiado bien porque queda camino por recorrer. Para la internacionalización hay dos problemas uno es logístico y el otro es la dificultad con el idioma. El tercer problema es la escasa capacidad de innovación, un tema que no está claramente identificado. Al final hay un cúmulo de pequeños problemas que impiden crecer a las empresas. Los dos últimos elemento son en los que estamos mejor: en la conectividad y en el desarrollo de productos públicos digitales, donde España es líder. Con esa información se pueden tomar mejores decisiones", aseguró.

"El primer eje es el talento, el segundo la empresa y el tercer eje el ecosistema empresarial. Estamos hablando de formar al personal en temas tecnológicos y debemos ayudar a la innovación y la internacionalización. Para conseguirlo se están desarrollando programas formativos con ayudas al alumno y a la empresa. Para ayudar al eje empresarial se han puesto también en marcha programas para implementar sus proyectos. Asesorarles en el uso de las tecnologías es otro de los objetivos. Y para el eje del ecosistema se están creando misiones comerciales en distintos países.

¿Hacia dónde vamos? El dato es fundamental para la empresa y le va a ayudar a mejorar. Las plataformas tecnológicas también son importantes para el ecosistema porque permite tener información y datos. La transformación digital está ya implantada en ciertos sectores. Sabemos que las tecnologías van a seguir avanzando y las empresas tendrán que diferenciarse de sus competidores por los servicios que sean capaces de ofrecer", concluyó Vázquez.

Jesús Signes

Ayudas y financiación

Bajo el título de 'Ayudas y financiación para la internacionalización digital' se ha desarrollado la primera mesa de expertos de la jornada en la que la periodista Salud Pedrós ha actuado como moderadora y en la que han participado Javier Serra Guevara, director general de Internacionalización de la Empresa del ICEX, María Dolores Parra Robles, directora general de Internacionalización IVACE, y Carlos Dalmau Llorens, director de Productos de Empresas, Banco Sabadell.

Javier Serra abrió el debate explicando las actividades del ICEX en el comercio electrónico favoreciendo la salida al exterior de empresas españolas. "De las empresas españolas que venden online solo un 15% lo hace en el extranjero. En materia de información ofrecemos siempre la posibilidad de vender en el extranjero aprovechando la transformación digital como herramienta. Informamos sobre los diferentes mercados electrónicos en el mundo. Es un catálogo que está a disposición de las empresas con más de mil mercados. Sobre las deficiencias en formación especializada, en nuestra escuela de negocios ofrecemos tres programas sobre temas que preparan a la gente para la internacionalización. El comercio electrónico ofrece muchas posibilidades y queremos que las empresas sean conscientes de eso así como ayudar a las empresas a que lo conozcan. Trabajamos con Amazon que se encarga de promocionar los productos españoles y nos permite llegar a millones de consumidores. Nuestra tienda en Amazon es un ejemplo de lo que se puede hacer estamos trabajando con otras plataformas para seguir ofreciendo los productos de alimentación de España", concluyó.

Maria Dolores Parra agradeció la oportunidad que se le ha dado para poder explicar todas las ayudas que el Gobierno valenciano presta a las empresas para salir al exterior. "Hay que estar bien posicionado a nivel digital y para esos se crearon unas tutorías para ayudarles en ese aspecto. No es lo mismo vender en el mercado interior que posicionarse fuera. La primera tutoría es de marketing digital y consiste en formar una bolsa con empresas que se dedican a esto y disponer de expertos en diferentes sectores. Hay una parte presencial y otra a distancia y hay empresas de toda la Comunidad", afirmó.

"El objetivo es acercar internet a la empresa como herramienta para posicionarse. La decisión de compra se toma generalmente de forma digital y eso se debe tener en cuenta. Este programa tutorial dura ocho meses y tiene distintas fases, primero se analiza la empresa y luego la competencia y luego se hace un programa de implementación que requiere un desembolso de 2.800 euros pero tiene subvenciones", concluyó.

Carlos Dalmau, de Banco Santander, señaló que la internacionalización "es algo que ha llegado para quedarse y que ha supuesto un éxito para España en los últimos años. Se ha ido cogiendo mercado de países muy potentes como Francia y Alemania. Hablamos de 150.000 empresas españolas que van creciendo y van incrementando su volumen de ventas. Este proceso va a tener continuidad pero hay que ver los puntos débiles. La debilidad del I+D español es uno de los factores negativos que hay que corregir, si bien hay cada vez más startups españolas. Hay gente que ya ha nacido digital, como nuestros hijos, y ellos son los que van a llevar las pymes dentro de muy pocos años. Se está poniendo pues una nueva forma de trabajar. En Banco Sabadell tenemos un nivel de internacionalización muy alto por nuestro propio origen. Eso hace que tengamos mucha información y que estemos especializados en negocio internacional. Nosotros vamos incorporando procesos digitales y extendiendo nuestra propuesta de valor. Una pyme lo primero que tiene que tener es producto y nosotros lo que le ofrecemos es información para asesorarles con nuestro conocimiento del mercado y gestionar el riesgo. El mundo de la logística y la ciberseguridad también es fundamental en la internacionalización. Los clientes tienen una necesidad de acompañamiento para salir y nosotros comenzamos con una web que facilitaba información y formación. Hay que evitar que las empresas se abran al exterior y fracasen porque ya se olvidan para siempre de la internacionalización", concluyó.

Estrategia digital

'La estrategia digital como eje para la globalización, rompiendo barreras locales' fue el tema desarrollado, tras el panel de expertos, por José Luis Hortelano, cofundador y director de Blinkfire Analytics, quien en base a su experiencia trató de dar consejos para implantarlos en las empresas. "Somos una empresa de base tecnológica con clientes en todo el mundo y que lo que hace es evaluar el valor de los patrocinios en redes sociales, valoramos los patrocinios deportivos, lo que supone para un club el impacto económico que tiene un futbolista como Neymar o Cristiano Ronaldo. Trabajamos alrededor de este espacio y con los mejores equipos del mundo. También con federaciones y agencias y esto lo hemos conseguido en tres años", señaló.

"Yo empecé hace 20 años cando prácticamente no existía internet. Hoy esta herramienta ha dejado casi obsoletas las ferias sectoriales. Un tema clave es que todo se puede medir en internet y es fundamental hacerlo. Con internet la deslocalización en factible. Pero la parte negativa es que tienes más competidores. La posibilidad de entrar en nichos con menos competencia es también básica. Nosotros empezamos a actuar en plan global pero al final siempre tienes que ir a localizar. Cada vez hay menos fronteras y empezar en plan global es básico. Sólo con traducir una web al inglés de está pudiendo vender en todo el mundo, hace falta un trabajo previo y tener un buen producto. La prospección digital es también importante y relativamente sencilla. Te puedes informar de cualquier mercado a través de clientes. También hay posibilidad de hacer un marketing digital fragmentado y dirigido, así como tener un soporte 100% online. Las diferencias fiscales y legales si que son un problema cuando vas a otros mercados. Si no conoces esas diferencias estás perdiendo ventas. También es una posibilidad buscar un partner local", añadió.

"Lo primero es generar confianza y una mala traducción de la web genera desconfianza. Es mejor hacerlo solo en inglés pero que esté realmente bien hecho. Al principio es mejor no intentar abarcar mucho. No debemos olvidar el tema de requisitos de pagos para desarrollar una buena estrategia digital y hay herramientas para hacerlo bien. Hoy en día las posibilidades son muchas incluso para generar contenido de valor y plataformas de pago globales que admiten hasta bincoins. También las herramientas analíticas son básicas porque lo pueden medir todo, así como los estudios de mercado. En España tenemos un largo camino que recorrer en lo que es atención al cliente porque es básico y si Amazon triunfa como triunfa es por esa atención", concluyó José Luis Hortelano.