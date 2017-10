Bankia recupera sólo 26 de los 750 millones que perdió con Grand Coral José Luis Olivas, expresidente de Banco de Valencia y Bancaja. / EFE/Javier Lizón La entidad asegura a la jueza del caso que únicamente se ha vendido un hotel y un club de playa, pero se han sumado nuevos gastos Á. M. / A. RALLO Vslencia Miércoles, 4 octubre 2017, 22:29

La jueza Carmen Lamela ya tiene sobre la mesa de su despacho en el juzgado central de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional el capital recuperado por Bankia de la operación Grand Coral. Finalmente, de los 750 millones de euros en los que se cifra el agujero generado tras el fracaso de este proyecto hotelero y residencial en el Caribe mexicano se recuperó 26 millones de euros.

Según el escrito remitido por la entidad, de los activos a el 25 de septiembre de este año sólo se ha podido vender dos inmuebles, un hotel en el municipio de Benito Juárez del estado de Quintana Roo por 34,9 millones de dólares (29,6 millones de euros) y el 'Beach Club Mayamar' en Solidaridad del mismo estado por siete millones de dólares, (5,9 millones de euros). Teniendo en cuenta que estas propiedades eran participadas también por Caixabank, Bankia obtuvo 26,8 millones de dólares (22,8 millones de euros) y 49, millones de dólares (4,2 millones de euros), respectivamente.

En total, 27 millones de euros a los que habría que restar un millón que la entidad tuvo que poner el junio de 2017 como pago parcial de un préstamo hipotecario por una promoción de viviendas denominada Mareazul que está impagado y correspondía a la sociedad Playa Paraíso Maya. A su vez, ha realizado operaciones de recompra de participaciones por «cantidades simbólica» para satisfacer a acreedores.

Por este caso fue detenido el expresidente del Banco de Valencia, José Luis Olivas en 2015, además de a su sucesor al frente de Bancaja y antes director general, Aurelio Izquierdo; la «mano derecha» de éste y ex director general adjunto, José Cortina; el ex miembro del comité de inversión inmobiliaria de la entidad, Rafael Codoñer; el ex consejero delegado del banco, Domingo Parra; y también los empresarios Juan Ferri y José Baldó.