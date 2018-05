Banco Santander vende su deuda en La Marina de Valencia a un fondo de EE UU Vista de la Marina de Valencia, gestionada por el Consorcio Valencia 2007. / Jesús Signes La entidad se ha desprendido del derecho de cobro de 54 millones que el nuevo dueño ya ha exigido que paguen los miembros del Consorcio Á. MOHORTE Viernes, 25 mayo 2018, 00:29

valencia. La solución a la deuda del Consorcio Valencia 2007, que gestiona La Marina de Valencia, se complica. Después de años de negociación y espera, el banco Santander ha vendido el derecho de cobro por 54 millones de euros que se utilizaron para la ejecución de obras para la Copa América. En concreto, la operación se ha hecho con el fondo norteamericano TCA Global Credit Master Fund, que ya se ha puesto en contacto para iniciar la negociación de cobro con los tres integrantes del organismo: Ayuntamiento de Valencia, Generalitat y Gobierno Central.

Los dos primeros culpan al tercero de no haberse alcanzado una solución y no haber sumido el costo total, como sí hizo en el pasado con otros eventos en España. «El Santander, igual que la Generalitat y el Ayuntamiento, ha venido reclamando soluciones, pero el Gobierno, que es a quien corresponde darlas, no las ha aportado en ningún momento», reprocha el director general del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), Manuel Illueca.

En concreto, se contrató un derivado, un producto financiero que pretendía paliar las oscilaciones de los tipos de interés. Según explica Illueca, al tener el Consorcio que tomar una posición de endeudamiento elevado, en aquel momento la Administración central (en concreto el ICO), y no el Consorcio, consideró que era necesario que hubiera un derivado que redujera la volatilidad de los gastos financieros y que de ese modo la carga financiera fuera predecible y estable.

A juicio en Londres

«Con la perspectiva del tiempo, el derivado ha salido bastante mal», asegura el responsable del IVF. Es más, la situación actual termina por complicar todavía más el tablero de juego, ya que «el fondo que ha adquirido ese derivado no va a tener ningún problema en reclamar la deuda a la Generalitat y al Reino de España en un tribunal en Londres».

Por su parte, el alcalde de Valencia, Joan Ribó, aseguró que esta situación es «un motivo de preocupación» y lamentó que «sin negociar mucho» con el Consorcio se haya realizado el traspaso. «No voy a hablar de deslealtad, pero se aproxima», ha manifestado Ribó, para señalar que siempre es más fácil negociar con un banco español antes que con un fondo norteamericano. Además, exigió una solución rápida para clarificar la situación del crédito ICO tras la implicación del secretario de Estado de Hacienda en un caso de presunta malversación.