El presidente del Sabadell asegura que el banco «ha salido fortalecido yéndose de Cataluña» Josep Oliu, presidente del Banco Sabadell, en Valencia. / LP La entidad plantea reforzar el centro de proceso de datos de la entidad en Alicante Á. MOHORTE Miércoles, 18 abril 2018, 18:08

El presidente del Sabadell, Josep Oliu, ha asegurado que la entidad que preside «ha salido fortalecida yéndose de Cataluña». Así lo ha señalado en el encuentro con periodistas la víspera de la junta general de accionistas que se celebra este jueves en Alicante, sede social de la entidad desde el pasado mes de octubre.

«Inicialmente hubo uno 'shock' que ha desaparecido, salvo en la inversión en Cataluña, especialmente de gama alta, pero no en el tejido productivo en general», aseguró Oliu.

Para el presidente de la entidad, hoy el Sabadell es un banco con una sede social en Alicante y una sede histórica en Sabadell, pero sin que se prevea «ningún efecto económico inmediato». De hecho, ha destacado que el acuerdo de traslado se planteó un miércoles, se aprobó en consejo el jueves y se ejecutó el viernes con el registrador de Alicante.

Oliu lamenta que la normalidad ha vuelto al banco, pero no al gobierno catalán

En todo caso, ha advertido que «la normalidad ha vuelto al banco, pero no a Cataluña», aunque la próxima presentación trimestral de la entidad sea en Barcelona. De hecho, ha señalado que se debe a la celebración del Open Conde Godó en Barcelona, del que es patrocinador.

«Nos gustaría que las cosas estuvieran en su sitio, con un presidente de la Generalitat y una seguridad institucional... y no tener que hacer cosas raras», señala Oliu. Preguntado sobre la situación de Cataluña, Oliu ha destacado que aspira que las instituciones vuelvan a su sitio, pero ha insistido en que no iba a opinar «sobre la situación de los presos, ya que incumbe a la Justicia», señaló a pesar del trato personal que mantuvo en el pasado con algunos de ellos.

«No hay ninguna razón que nos haga cambiar Alicante como sede»

Para el presidente del Sabadell, el traslado ha generado «un incremento mínimo de costes, pero sí incomodidades». Así, se preveía varios escenario que pasaban por que después del 1 de octubre hubiera un efecto catastrófico, sobre todo para Cataluña; o un efecto de empeoramiento, que es el actual, que afecta a un potencial de crecimiento (bajada del nivel social del turismo). En todo caso, asegura que, «como son lucros cesantes, nunca se sabe».

En todo caso, destacó que no tienen un plan de restitución para volver a Cataluña. De hecho, el presidente del Sabadell ha asegurado que no hay ninguna razón para plantear un nuevo cambio.

Sobre una posible adquisición de Bankia, señaló que no puede decir nada. «Me he sentado y sentaré con los presidentes de banco que haga falta, pero no estamos en modo de consolidación ni de adquisiciones ni es España ni en Inglaterra», donde cuentan con la entidad PSB.

Sobre la sucesión, Oliu ha destacado que «cuando tenga la edad de Francisco González (presidente BBVA) lo pensaré». En todo caso, ha apuntado que hay un protocolo que establece qué hacer, también en el caso del consejero delegado, señalando a Jaime Guardiola.

Esta junta se celebrará en el Auditorio de la Diputación de Alicante y en ella se someterán a votación las cuentas anuales de 2017, el informe de gestión, la gestión social y la actuación de los administradores.

También está prevista la aprobación, en su caso, de la distribución del dividendo de 0,07 euros por acción correspondiente al ejercicio de 2017, la reelección como consejeros de Jaime Guardiola, David Martínez y José Manuel Martínez, y la ratificación de Pedro Fontana y George Donald como consejeros independientes.

La Junta tratará además la política de remuneraciones de los consejeros para 2018, 2019 y 2020, que incluye la cantidad máxima de remuneración anual para los consejeros por el ejercicio de sus funciones.