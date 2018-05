Finança't, el programa formativo gratuito sobre educación financiera

España se encuentra por debajo de la media en conocimiento de cuestiones financieras básicas, algo que intentan corregir proyectos como Finança't SUPLEMENTOS Ontinyents Jueves, 31 mayo 2018, 07:15

Con la crisis económica que arrancó en 2008, creció la preocupación de cómo los ciudadanos se relacionan con cuestiones financieras tan básicas como un préstamo hipotecario, una póliza de seguros o el cálculo de su pensión de jubilación. Organismos como la OCDE comenzaron a plantearse cuál era el grado de conocimiento en los países desarrollados y los datos, en lo que atañe a España, son preocupantes. Desde 2012, la OCDE incluye en su Informe PISA, que mide cada tres años el rendimiento académico de los alumnos en matemáticas, ciencia o lectura, un apartado para baremar la situación de la educación financiera de alumnos de 15 años. En el último informe, presentado en 2017, España se encuentra por debajo de la media de los países desarrollados, con una puntuación aún peor que en el estudio anterior (2012).

Según los datos de PISA, uno de cada cuatro adolescentes españoles de 15 años no llega al nivel mínimo de competencia en cuestiones relacionadas con la educación financiera, lo que se traduce en que casi un 25% de los alumnos no son capaces, por ejemplo, de entender una factura, de diferenciar una tarjeta de crédito de una de débito o de tomar decisiones razonadas con respecto al gasto cotidiano. El problema, no obstante, no es exclusivo de España: la media de alumnos que no entiende este tipo de cuestiones en los países de la OCDE es del 22%, lo que ha hecho crecer la preocupación de instituciones y colectivos.

«El mercado financiero se está autoeducando, está corrigiendo sus errores y se está culturizando; pero en cambio los usuarios no, ya que el sistema docente español no tiene una educación financiera adecuada para distintas edades», advierte Vicente Ortiz, jefe de Secretaría y Obra Social de Caixa Ontinyent, entidad que desde 2016 desarrolla el proyecto de educación financiera Finança't. Se trata de un programa formativo prensado para todas las edades y puesto en marcha por la Fundación Universitaria Vall d'Albaida, de la que forma parte la caja junto al Ayuntamiento de Ontinyet, la Universitat de València, organizaciones empresariales como la Confederación Empresarial de la Vall d'Albaida (Coeval) y la Asociación de Empresarios del textil de la Comunitat Valenciana (Ateval), los sindicados UGT y Comisiones Obreras, y la Mancomunidad de Municipios de la Vall d'Albaida. «A la vista de esta situación, nos damos cuenta de que nos hace falta más cultura financiera, lo que se traduce en mejores posibilidades, mejores expectativas y en que las personas podrán tomar decisiones conociendo mejor los riesgos y evaluando mejor», explica Ortiz.

El programa está dirigido tanto a niños y jóvenes en edad escolar, como a personas mayores y adultos. Para cada uno de los grupos se ha preparado materiales pensado en sus intereses, formas de aprendizaje y consumo. «Lo que se busca es facilitar información, resolver dudas y transmitir una serie de conocimientos para que la gente conozca los conceptos básicos», resume Miriam Penalba, responsable del proyecto de educación financiera Finança't. A través de una completa página web, se ha presentado una serie de materiales teóricos a modo de consulta, siempre intentando segmentar por edades. «El conocimiento que queremos transmitir es al final el mismo en todos los casos: hablamos de ahorro, consumo o financiación, pero a cada uno de los grupos se lo decimos con un lenguaje y un material adaptado a su etapa y necesidades», añade Penalba. Materiales que, en el caso de los más pequeños, se han traducido en una serie de cuentos infantiles en valenciano dentro de la colección 'Cadireta de Boga' que ya editaba la Obra Social de Caixa Ontinyent y que ha merecido un reconocimiento de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros de la Comunitat Valenciana.

Formación presencial

El programa auspiciado por la Fundación Universitaria Vall d'Albaida y Caixa Ontinyent se presentó el 3 de octubre de 2016, aprovechando la celebración del Día de la Educación Financiera. El Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores, impulsores del Plan de Educación Financiera 2013-17, así como la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas), se han implicado en los últimos años en multitud de actividades formativas, pero aún queda mucho camino por recorrer. De hecho, hasta el arranque de proyectos como Finança't no existían materiales y mucho menos pensados para colectivos específicos. «Hay algunas iniciativas pero son muy limitadas y no llegan, por ejemplo, al público de zonas rurales», recuerda Penalba. «Comenzamos con un nivel muy escaso de recursos, documentándonos mucho, creando la web, sembrando mucho durante el primer año y, en 2017, comenzamos a abrirnos con cursos y formación a colectivos con los que generamos experiencia y tenemos mucho retorno», concreta el jefe de Secretaría y Obra Social de Caixa Ontinyent.

En las conferencias, charlas, cursos y talleres presenciales de Finança't se habla de los temas que más interesan a los colectivos con los que se colabora. Una charla para un grupo de mayores trata, por ejemplo, del futuro de las pensiones, el pago sin dinero en efectivo, fraudes y ciberfraudes, herencias y donaciones, seguros o la banca electrónica, generando tertulia, preguntas y debate. En los cursos desarrollados para profesores, como el que se ha llevado a cabo recientemente en el Cefire de Xàtiva, se forma a los docentes con un programa basado en el sistema tributario, el sistema financiero, el mundo de la empresa, fraudes y ciberfraudes, los seguros o la financiación, para que incluyan estos conceptos en sus clases. «Hay que formar a los formadores y, por ello, estamos preparando nuevos cursos más específicos, enfocados a profesores de ciclos formativos», avanza Vicente Ortiz.

Al contrario de lo que sucedía hasta hace unos años, las entidades financieras han visto la importancia de involucrarse en la educación financiera de los consumidores, puesto que serán, en palabras de Ortiz, «las principales beneficiarias de la mejora de la cultura financiera de toda la población». El programa de Caixa Ontinyent cuenta desde este año con una aportación de Funcas con la que duplicará su capacidad de promoción y formación y le permitirá ahondar en la difusión en redes sociales, poner en marcha una campaña de promoción enfocada en el público 'millenial' y potenciar las actividades presenciales con distintos colectivos.