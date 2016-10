CaixaBank, galardonado como banco más innovador del mundo

La entidad financiera CaixaBank ha sido reconocido como el banco más innovador del mundo, ‘Global Innovator 2016’, por la asociación financiera EFMA y Acenture, al valorar positivamente su originalidad, el impacto y la universalidad en su estrategia de innovación.

El jurado, compuesto por 44 altos ejecutivos de bancos internacionales, ha determinado que CaixaBank merecía este premio por sus iniciativas pioneras en innovación como el lanzamiento de imaginBank, el servicio Mis Finanzas o la nueva aplicación de Bolsa Abierta, entre otras.

La entidad, presidida por Jordi Gual y cuyo consejero delegado es Gonzalo Gortázar, ha sido distinguida gracias a su modelo de innovación tecnológica, que sitúa al cliente en el centro de sus operaciones y que busca la oferta de los mejores servicios y con la más alta calidad.

Además ha sido galardonada como ‘Best Private Bank for Digital Communication’, mejor banca privada en Comunicación Digital a nivel global, por la revista 'The Banker', del grupo Financial Times. La publicación ha reconocido a CaixaBank Banca Privada por su liderazgo en el ámbito de la comunicación digital y la innovación: en 2015, el 90% de las comunicaciones con clientes de CaixaBank Banca Privada se canalizaron a través de canales digitales.

CaixaBank Banca Privada ha sido reconocida por su uso de las redes sociales, a través de los perfiles corporativos de la entidad, además de por su herramienta ‘El Muro’, que, con un estilo similar al muro de Facebook, permite poner en contacto a los gestores y a los clientes y compartir documentos de forma totalmente segura. La utilización de esta herramienta se ha multiplicado en pocos años, pasando de un uso del 25,2’% en 2012 a un 61,90% en 2015.

La entidad también ha sido premiada recientemente por BAI en la edición de 2016 de los ‘Global Banking Innovation Awards’, en las categorías de Innovación en Pagos e Innovación Disruptiva en Banca.