La automoción valenciana se plantea invertir en Tánger tras las pérdidas causadas por la estiba Jaafar Mrhardy (Tanger Med Zone), María Dolores Parra (Ivace Internacional) e Ignacio Arribas (vicepresidente de Avia). / LP El puerto marroquí ofrece estabilidad y Ford apoya hacer negocio en la zona en un encuentro que apadrina el Consell Á. MOHORTE valencia. Jueves, 29 junio 2017, 01:55

Con el conflicto de la estiba aún abierto y después de generar pérdidas millonarias en la economía valenciana, el principal sector exportador, el automóvil, tantea las posibilidades de negocio que ofrece el entorno del Puerto de Tánger. El Clúster de Automoción de la Comunitat Valenciana (Avia) organizó el encuentro, celebrado ayer con el apoyo de la multinacional Ford y apadrinado por la Generalitat.

Según la organización que representa a las empresas de complementos del motor que han crecido a la sombra de la multinacional del óvalo en Almussafes, se trata de «explorar posibilidades de negocio» entre ambas regiones y acercar posiciones que permitan «la instalación» de compañías y «generar oportunidades de negocio entre empresas valencianas y marroquíes», concretamente en las instalaciones de Tanger Med Zone (TMZ), la zona de actividades logísticas del gran puerto del lado sur del Estrecho de Gibraltar.

En nombre de Ford, Juan Carlos González, explicó que ellos lleva trabajando «desde hace varios años y de manera satisfactoria» con una base de proveedores en Marruecos. Además, destacó esa plaza como fuente «de suministro competitiva y cercana». El director general de la zona logística tangerina, Jaafar Mrhardy, aprovechó su intervención para ofrecer su instalación como «una oportunidad para las empresas valencianas en la mejora de su competitividad, así como oportunidades directas de negocio». De hecho, su proyecto es «desarrollar una plataforma conjunto que impulse el sector del automóvil» en el país.

En la misma línea se expresó la directora general de Internacionalización de la Generalitat, María Dolores Parra, que ofreció la colaboración de Ivace Internacional para desarrollar proyectos para «incrementar la competitividad, generar empleo y oportunidades de negocio».

Por su parte, el vicepresidente del Clúster Avia, Ignacio Arribas, destacó la importancia de encuentros de este tipo «ya que permiten a las empresas valencianas conocer a la entidad local que les puede ayudar en sus operaciones en Marruecos, así como conocer a otras empresas marroquíes con las que intercambiar experiencias».

Plataforma de automoción

Según fuentes empresariales, la idea no sería deslocalizar la producción en general, ya que está unida a la planta de Ford en Almussafes, pero sí disponer de almacenes y punto de suministros más económicos que el Puerto de Valencia y sin riesgo en la regularidad. Tánger no está expuesta a una situación de conflicto que se prevé larga, como la de la estiba en España, en peligro de nuevas convulsiones si se cierre en falso con un acuerdo entre patronal y sindicatos que la Unión Europea pueda declara ilegal al no cumplir con la democratización del oficio que se exige.

El Puerto Tanger Med es el gran beneficiado de la huelga de la estiba que ha afectado durante las últimas semanas a la economía española, ya que muchas navieras han optado por no hacer tránsito de contenedores en Valencia para hacerlo allí. Igualmente, Maersk ha trasladado buena parte de sus buques de Algeciras a la instalación marroquí, que también gestiona. De hecho, entre las naves que cambiaron de puerto estuvo el buque insigne a de la compañía 'Madrid Maersk'.

Para entender esta flexibilidad hay que señalar que las principales operaciones del Puerto de Valencia, del de Algeciras o del de Tánger no es la importación y exportación, sino el transbordo a buques más pequeños de la carga de otros más grandes, que dan la vuelta al mundo por la ruta más corta posible que pase por el canal de Suez, el Estrecho de Gibraltar y el Canal de Panamá.