EN LAS AULAS Y EN LA PRÁCTICA Especializada en gestión de información, compagina su condición de empresaria con la dirección de un departamento en la UPV Nuria Lloret Presidenta de AECTA y miembro de la junta de CEV Á. M. Domingo, 3 junio 2018, 00:58

Si la presencia de mujeres en puestos directivos ha mejorado pero sigue en niveles muy bajo, el que además sean líderes empresariales es un caso extraordinariamente puntual. Aunque la nueva Confederación Empresarial Valenciana dispone de dos vicepresidentas provinciales, Eva Blasco y Rosana Perán, lo cierto es que la presencia en el comité ejecutivo va reduciendo el porcentaje hasta niveles mínimos. La razón está en que para entrar en estos niveles de la patronal autonómica hay que ser presidente sectorial o alto directivo de una de las grandes compañías de la Comunitat, lo que hace imposible por el momento acercarse ni de lejos a la paridad.

Sin embargo, las mujeres que están en estas entidades no carecen de capacidad o formación. Ni mucho menos. Éste es el caso de Nuria Lloret Romero (Salamanca, 1966) presidenta de la asociación de empresas del terciario avanzado (AECTA) y vocal de la federación nacional FENAC. Actualmente es miembro de la junta directiva de la CEV y vocal de la Comisión de Investigación y Desarrollo (I+D) y de la de Formación de la nacional CEOE.

Socia de Masmedios, empresa especializada en el diseño web y la gestión de la información, esta condición la compagina con un imponente currículum académico. Es profesora titular y directora del Departamento de Comunicación Audiovisual y Sistemas de Información en la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), cuenta con el doctorado por esa misma universidad y, evidenciando la amplitud de sus inquietudes, es también licenciada en Geografía e Historia.

Profesionalmente comenzó su andadura en el Instituto de Investigación de materiales plásticos AIMPLAS donde fue directora del Área de I+D compaginándolo con la docencia como profesora asociada en la UPV en la Escuela Superior de Informática hasta incorporarse de forma completa a este centro universitario.

Ha sido directora del departamento de Comunicación Audiovisual, Documentación e Historia del Arte de 2004 a 2012 y actualmente es Coordinadora del doctorado en Música de la UPV, y directora del Máster Contenidos y Aspectos Legales en la Sociedad de la Información (CALSI), de contenidos y aspectos legales en la sociedad de la información y del de Música de la UPV. Directora del grupo de investigación de CALSI, perteneciente al instituto de diseño y fabricación (IDF) de la UPV y miembro del consejo rector de ese instituto. Más allá del territorio autonómico, también pertenece al grupo de investigación interdisciplinar de la Universidad de Granada, grupo PAI-TIC.

En 2010, obtuvo una beca de investigación del Reino de España para realizar una estancia en el King Juan Carlos I Center de la New York University y durante 10 años ha sido la directora del congreso internacional CALSI. A dirigido diversos proyectos de investigación a escala nacional y de programas europeos, siendo evaluadora experta para la Unión Europea desde el año 1998 en los diversos programas marcos hasta la actualidad. También es evaluadora de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (Aneca) para el programa Reacredita.

A su vez, ha publicado en múltiples publicaciones internacionales habiendo sido coeditoria del libro 'Systems Science and Collaborative Information Systems: Theories, Practices and New Research'. Lleva dirigidas seis tesis doctorales y más de 35 artículos en revistas tanto de impacto como de reconocido prestigio, según señala su currículum abreviado.

La organización que preside, Aecta, congrega y representa a empresas cuya naturaleza comprende una doble característica: ser del sector terciario, porque prestan servicios de todo tipo al tejido empresarial e institucional; y que este servicio sea avanzado, lo que quiere decir que están especializadas en transferir y aplicar un conjunto de análisis, técnicas, gestión y conocimientos ligados a las áreas de dirección, organización, recursos humanos, entre una largo etcétera.