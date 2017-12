«No atraes a un turista con alto poder adquisitivo sin una ciudad preparada» Ana Merelo, presidenta de Valencia Premium. / J. Monzó Ana Merelo, presidenta de la asociación de empresas de turismo de lujo Valencia Premium, sostiene que la Comunitat debe potenciar la promoción de productos con valor añadido como su oferta cultural y gastronómica ELISABETH RODRÍGUEZ Valencia Viernes, 8 diciembre 2017, 20:20

Si bien es cierto que los días álgidos del conflicto catalán provocaron un desvío de cruceros de Barcelona a Valencia el pasado mes de octubre, el alcance no ha pasado de ahí. Según explica la presidenta de la Valencia Premium, Ana Merelo, la región valenciana no ha captado turistas a raíz de la turbulencia social por la que pasa Cataluña. De hecho, la empresaria de esta asociación -especializada en hoteles de cinco estrellas, restaurantes y experiencias premium- va más allá y afirma que el mercado internacional ve la cuestión independentista como un problema de alcance estatal, por lo que afectaría también al turismo del resto de España.

-¿Detectan un beneficio en el turismo de la Comunitat por el conflicto de Cataluña?

-La inestabilidad de Cataluña benefició a Valencia sobre todo en octubre, en los días más clave, cuando se percibió la inestabilidad social. En esos días hubo cruceros que se desviaron a Valencia. Aparte de eso, nada más. Ahora no se percibe que haya más turistas en Valencia porque haya inestabilidad en Cataluña. No obstante, si siguiera la inestabilidad es posible que afecte no solo a Cataluña, sino al turismo de toda España. Los mercados internacionales lo perciben como un problema nacional.

-¿Cuáles son las características de un turista premium? ¿Qué es lo que más valora de un destino?

-Es un turista con poder adquisitivo, el perfil clásico de alguien que planifica sus viajes, que cuando llega al destino sabe lo que quiere y tiene un nivel de exigencia muy alto con los servicios. Busca una experiencia única del destino y evita las épocas de masificación turística. Es decir, no es estacionalista, que es, precisamente, uno de los problemas que ha tenido siempre Valencia.

-¿Cómo afectan al turismo las modificaciones de circulación de la capital?

-Retirar los coches y ganar espacio para los viandantes es una tendencia en toda Europa. Yo viajo muchísimo y me doy cuenta de que las ciudades importantes tienen el planteamiento de recuperar el espacio para los ciudadanos. Es decir, es positivo, ya que los coches habían invadido las ciudades completamente y ahora los destinos más desarrollados están en un proceso de recuperar ese espacio para las personas, con aceras más anchas que permiten que los comercios estén más frecuentados. Al fin y al cabo, un turista no viene en coche.

-¿De qué países proceden los principales turistas premium?

-Sobre todo del norte de Europa. Es un mercado natural para Valencia como destino. Ese turista de alto nivel viene de Inglaterra, Alemania y países escandinavos. También recibimos gente del mercado americano. Llegan a Madrid y de ahí vienen a Valencia. Por eso son muy importante las conexiones. Aparte, sería ideal un vuelo con alguna ciudad escandinava como Helsinki. Los países escandinavos están relativamente cerca y Valencia no tiene ninguna conexión. Estoy segura de que recibiríamos mucho más de esos mercados.

-¿Valencia se está convirtiendo en un destino 'low cost'?

-Sí, así es. En los últimos años ha tenido esta tendencia hacia destino 'low cost'. Es muy necesario cambiarla. Ha habido un deterioro de la oferta turística en el centro histórico de Valencia, ya que se están cerrando comercios de siempre y se están convirtiendo en tiendas de helados y chucherías...Es una pena. Es verdad que las administraciones se están dando cuenta de que el turismo de mayor nivel aporta más al territorio y están intentando cambiar la estrategia.

-¿Tienen datos de la afluencia de este tipo de turistas en la Comunitat?

-No tenemos datos, pero para hablar de turismo premium hay que hablar de turismo de calidad. No atraes a alguien con alto poder adquisitivo si no tienes una ciudad preparada, con una oferta visible, que atienda a ese turista exigente. La oferta que hay en Valencia no está muy visible, de hecho ese es nuestro objetivo, hacer visible esa oferta de calidad. Para ello, una cosa importante son las conexiones aéreas, no tanto en la cantidad sino en la calidad. Por mucho que haya vuelos de Ryanair, raramente un turista con esos niveles de exigencia cogerá un vuelo de esa compañía. Es necesario que la oferta de calidad sea más visible y más continua.

-¿En qué consiste ese cambio de estrategia del que habla?

-Desde las administraciones se trabaja en una campaña por productos. Antes se trabajaba por marcas. Ibas a una feria de turismo internacional y se promocionaba Castellón, Alicante, Benidorm, Costa Blanca...Ahora se pone en valor la ópera maravillosa que tenemos, los campos de golf cerca del mar en los que se puede jugar cualquier época del año, una gastronomía estupenda, buenos cocineros con estrellas Michelín, etcétera. Otro producto al que se le podría sacar mucho partido es el turismo de negocios, ya que la Comunitat cuenta con muchos hoteles y espacios bonitos para organizar eventos y hacer viajes de incentivo de empresa. Lo que es muy importante es que la estrategia se mantenga. La estrategia de promoción turística no debería tener color político.