«Hay que apoyar a las grandes empresas para que innoven, no sólo a las pymes» Raúl Natividad, vicepresidente de la Comisión de I+D+i de CEOE y director de AVS Consulting | El experto en I+D reclama más inversión pública y privada para potenciar la industria y los servicios de alto valor añadido que crean empleo de calidad INÉS HERRERO Martes, 1 mayo 2018, 12:51

El castellonense Raúl Natividad, coordinador del decálogo para impulsar la I+D+i de CEOE, urge a elevar la inversión en innovación de la Comunitat Valenciana, pública y privada, y a poner el foco en las grandes empresas, avalado por sus veinte años de experiencia en este campo desde AVS Consulting.

-¿En qué situación se encuentra la Comunitat en materia de I+D+i?

-El 45% de las exportaciones se basan en productos de alto valor añadido, eso es muy bueno, pero el 65% sería aún mejor. El problema es que los beneficios de invertir en I+D se ven al cabo de cuatro o cinco años y los votantes no salen a la calle pidiendo I+D, por eso hace falta un pacto de Estado que dé estabilidad.

«Deberíamos repatriar el talento, es más fácil que un español vuelva que traer a un alemán»

-En términos de inversión está peor situada que el resto, ¿cuál es el camino a seguir para mejorar?

-El objetivo fijado por la UE es alcanzar un 3% de inversión en I+D respecto al PIB, España está en el 1,2% y la Comunitat en el 0,99%. O crecemos o no podremos mantener el estado de bienestar, por eso es importante buscar mecanismos que den estabilidad, como la Agencia Valenciana de la Innovación (AVI).

-¿Qué espera de ese organismo?

-Los proyectos de I+D no se pueden frenar por el ciclo político y, al igual que la Agencia Estatal de la Innovación o el CDTI, tiene la ventaja de no tener que gastar todo su presupuesto cada año. En mi opinión, también es positivo que nazca con intención de generar proyectos tractores, a un nivel que el Ivace ya no está atacando, más flexibles que los de cooperación entre grandes y pequeñas empresas, y siempre con exigencia de participación de pymes y control estricto de lo que sucede.

-¿Está fallando sólo la inversión pública o también la privada?

-La Comunitat adolece de un defecto por la parte privada, que apenas llega al 40% del total frente al 50% estatal, debería haber una mayor apuesta de las empresas por la I+D.

-¿A qué se debe, es cuestión de incentivos fiscales, de tamaño...?

-Tenemos una red de institutos tecnológicos potente, y de ahí el altísimo porcentaje de empresas que hacen innovación, el problema está en el tamaño y en la focalización excesiva en la pequeñísima empresa. A las pymes hay que apoyarlas pero sin perder de vista la necesidad de apoyar a las grandes, que hacen crecer a las pequeñas con las que trabajan, como en Ford. Y la estabilidad fiscal nos afecta a todos. El sistema fiscal de I+D no se está mimando en cuanto a seguridad jurídica, hay un 10% de desavenencias entre la certificación inicial y la final de los proyectos, y eso preocupa en CEOE.

-¿Ayudaría también el retorno del talento fugado que reclaman?

-Sí. Pedimos un sistema para repatriar el talento, formado entre todos y que se fue por la crisis, y no perder esa inversión. Es mucho más fácil lograr que un español vuelva que traer a un alemán con talento.

-¿Es la Comunitat un polo de atracción de empresas innovadoras?

-Tiene grandes alicientes para atraer empresas pero es muy complicado captar innovación, hay una gran rivalidad. Debe potenciar lo que genere empleo de calidad, la industria y servicios de alto valor añadido.

-¿Los sectores se pueden reconvertir, el modelo es el País Vasco?

-Los modelos productivos no se cambian, mucho menos con una ley. Los empresarios somos los primeros que debemos hacer las cosas bien, y con tiempo y algo de suerte, tendremos una sociedad con mayor valor añadido. Sin compararse ni obsesionarse con cifras, lo fundamental sería estabilidad en medidas y presupuesto, coordinación con las acciones estatales, sinergias con comunidades vecinas e interferencia mínima en la capacidad de las empresas.