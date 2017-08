Amazon pone en marcha un almacén en Paterna para el reparto de pedidos Naves industriales del polígono Táctica. / j. monzo La instalación no está robotizada y la firma subcontratará a parte de los ochenta trabajadores que prevé incorporar en un año S. AMORÓS/S. L. SANTOS Miércoles, 2 agosto 2017, 02:35

valencia. Amazon abrió ayer su primer almacén logístico en Paterna, el primero en la Comunitat. Con una superficie aproximada de 15.200 metros cuadrados, permitirá a la empresa operar con mayor «capacidad y flexibilidad» y ofrecer plazos más cortos en sus entregas, según explicó en un comunicado. La planta ya se encuentra operativa en el Parque Empresarial Táctica, que pertenece a la tercera fase del polígono industrial Fuente del Jarro.

Según explicaron fuentes de Amazon a LAS PROVINCIAS, la firma prevé generar hasta 80 puesto de trabajo para actividades vinculadas con la logística. A diferencia de otras instalaciones, en la valenciana se subcontratará a la mayor parte del personal por medio de empresas de trabajo temporal. Los empleados que sí formen parte de la plantilla de Amazon en Paterna vendrán de otras plantas de la compañía, por lo que no habrá ninguna oferta de empleo a través de la web de la multinacional en las próximas fechas, según fuentes de la empresa norteamericana.

La planta requerirá personal ligado a labores relacionadas con el almacenaje y la distribución con amplia experiencia en este tipo de ocupación. Desde la firma se apunta que los sueldos de estos trabajadores vienen predeterminados por el convenio de la empresa, a los que se sumará un plus por el buen funcionamiento de la planta. El almacén en el Parque Táctica será convencional y no estará robotizado como el de Castellbisbal (Barcelona). Igualmente, no se trata de un macrocentro logístico como el que se está construyendo en El Prat de Llobregat (Barcelona) que abrirá el próximo octubre y que contará con más de 60.000 metros cuadrados.

La compra online, en alza

El negocio de la venta por internet crece desde hace años. Así a través de operadores como Amazon, Glovo o Ebay los usuarios pueden comprar en la tienda que quieran sin moverse de casa. Sin embargo, estas firmas insisten en que ayudan a revitalizar el pequeño comercio. Desde el sector de la venta online se destaca como la llegada de Amazon a Paterna supone una mayor competencia en este negocio, pero también una fortaleza.

El cofundador de Glovo, Sacha Michaud, destacaba en una reciente visita a Valencia que la multinacional puede ser un aliado para el pequeño comercio, como también pueden serlo empresas de distribución como la suya. «Amazon es un gigante que ayuda a llegar más lejos» y sirve para «educar el mercado en que se puede tener cualquier producto en poco tiempo». Por su parte, el director comercial de Ebay España, José Ángel López, insiste en que esta actividad no tiene porqué estar destinada al consumidor final, sino que también hay negocio entre empresas.