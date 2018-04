Aguado dice que la huerta no es viable sin ayudas Zona de huerta próxima a Valencia, en Benicalap. / damián torres El presidente de AVA considera que la única salida con futuro consistiría en formar grandes unidades productivas V. LLADRÓ VALENCIA. Lunes, 23 abril 2018, 00:16

El presidente de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja) ha asegurado que «la agricultura alrededor de la ciudad de Valencia está condenada a muerte».

Aguado hizo esta rotunda manifestación en el transcurso de un foro organizado por Bayer sobre la agricultura sostenible, advirtiendo que el problema de la agricultura de la huerta valenciana estriba en su insostenibilidad en el plano económico, porque «los cultivos ya no son rentables en la actual estructura minifundista y la gran producción de hortalizas se ha ido trasladando a otras zonas y regiones donde rigen otros parámetros, con grandes fincas modernas y plenamente mecanizadas».

El presidente de AVA señaló que la huerta no podrá seguir siendo lo que es, o recuperar lo que fue, «si no es con subvenciones permanentes o alguien encuentra la varita mágica». Resaltó que las directrices de protección de la huerta no han propuesto hasta la fecha alternativas que puedan albergar esperanzas de cambio «puesto que no se ofrecen salidas y encima se insiste en mantener la foto bucólica de la actual distribución minifundista de las parcelas».

En opinión de Aguado, «la única salida con futuro para tener una huerta en producción rentable consistiría en aglutinar los campos en grandes unidades de producción regidas con criterios empresariales». Los agricultores y propietarios podrían optar entre «integrar sus parcelas en las nuevas entidades empresariales (en vez de hanegadas tendrían participaciones) o venderlas a terceros a precios dignos, que deberían contar con suficiente financiación oficial e incentivos fiscales para apoyar este cambio y conseguir objetivos adecuados».

Para el presidente de AVA, «el actual modelo huertano está agotado y hay que cambiarlo».