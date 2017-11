Estudian un plan de reestructuración para la zona afectada por la Xylella Árbol afectado por la Xylella / LP Se trata de diseñar un plan de reestructuración en el que se planteen nuevas especies no hospedantes EFE Alicante Miércoles, 22 noviembre 2017, 15:35

La Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural estudia el lanzamiento de un plan de reestructuración para la zona afectada por la 'Xylella fastidiosa' -varias comarcas alicantinas- con el fin de dar a los agricultores opciones de cultivo viables.

En concreto, se trata de diseñar un plan de reestructuración en el que se planteen nuevas especies no hospedantes de la 'Xylella fastidiosa' y que sean adecuadas a las condiciones edafoclimáticas de estas comarcas alicantinas para restablecer su actividad agraria, según un comunicado de la Generalitat.

Para ello, se convocará al grupo de expertos que ha estado informando y asesorando sobre la 'Xylella fastidiosa' para que contribuya a diseñar una herramienta viable que devuelva la posibilidad de reanudar la actividad en los cultivos con garantías y viabilidad económica.

La Conselleria también tiene actualmente en estudio la posibilidad de disminuir el tiempo de espera -que ahora está en cinco años- para poder plantar especies hospedantes.

Este caso implica una modificación de la Decisión (UE) 2015/789 de la Comisión Europea, indica la nota de prensa.

A tal efecto, añade, se han realizado contactos con el Ministerio de Agricultura y con responsables de la UE para adoptar esta opción.

Igualmente, en consenso con el sector agrario, ya está en tramitación la orden que regula las indemnizaciones a los afectados por la 'Xylella fastidiosa' y, próximamente, se podrán realizar pagos a los afectados, afirma el comunicado de la Generalitat.

Por su parte, La Unió Llauradors ha propuesto a la Conselleria de Agricultura "un efectivo plan de acción con una serie de medidas para minimizar los daños que la 'Xylella fastidiosa' está provocando en las comarcas de Alicante, tras consensuarlo con los agricultores y agentes implicados de las zonas afectadas", según una nota de prensa de esta entidad.

La Unió ha realizado en los últimos meses más de 25 charlas informativas sobre la Xylella en las comarcas de la Marina Alta, Marina Baixa y El Comtat, con la asistencia de más de 2.000 agricultores.

También ha visitado y se ha reunido con los agricultores de las zonas afectadas y, "por tanto, conoce la situación real de la bacteria, no solo por la incidencia que pueda tener en el territorio, sino de primera mano con los productores", según el comunicado.

En este sentido, La Unió ha propuesto a la Conselleria "actuaciones ante la problemática ocasionada por la aplicación de medidas fitosanitarias urgentes de erradicación y control para evitar la propagación de la 'Xylella fastidiosa'".

Esta organización profesional agraria ve "imprescindible" que se establezca "urgentemente" un programa de formación dirigido a los agricultores afectados sobre las medidas que deben emprender para controlar la propagación de la Xylella.

La Unió plantea arrancar de manera prioritaria todas las parcelas de almendros abandonadas en las zonas demarcadas. También reclama el arranque solo de los almendros afectados dentro del radio de cien metros del árbol infectado y no de otros cultivos, puesto que "es el único sensible por ahora a la subespecie Multiplex, que es la detectada en la zona".

Además, propone la reducción del periodo de limitación de plantación de cinco a dos años, el incremento de las indemnizaciones, fundamentalmente para los frutos secos cultivados en secano, y que se contemple una indemnización por lucro cesante. "Si no conseguimos controlarla ahora, los daños que provocará en la agricultura y paisaje valenciano serán desastrosos en el futuro", ha advertido el secretario general de La Unió, Ramón Mampel.

Esta organización profesional agraria también considera que hay que "ofrecer información suficiente, clara y que no dé pie a ninguna duda". "Si la información que se transmite no es precisa, crea dudas entre la gente y confusión, generándose, por lo tanto, un ambiente proclive a la proliferación de especulaciones interesadas que no interesa lo más mínimo", según Mampel.