COAG pide que la DO Valencia no incluya a Alicante y Utiel-Requena

La Coordinadora de Agricultores y Ganaderos de la Comunidad Valenciana (COAG-CV), ha presentado en todos los ayuntamientos que están dentro de las denominaciones de origen protegidas de vinos Utiel-Requena y Alicante, una moción para el apoyo y mantenimiento de estas DO y contra la ampliación de la demarcación de la DOP Valencia.

En la moción se solicita la derogación de la orden 13/2011 de la Conselleria de Agricultura, que permitió la ampliación del ámbito geográfico de la DOP Valencia, abarcando todos los municipios de las otras dos, lo que, según COAG, supondría en la práctica un riesgo de «desaparición».

La organización agraria razona que dicha ampliación de la DO Valencia sobre los territorios de las DO Alicante y Utiel-Requena «iría en contra de la propia definición de lo que es una Denominación de Origen, como viene recogida en el reglamento europeo 823/87», y señala que «además se ha hecho sin seguir los procedimientos establecidos y con ausencia de estudios técnicos que así lo aconsejen, sin dar ninguna publicidad y sin contar con la aprobación de las DOP afectadas». Recuerda, por otro lado, que en abril de 2016 se aprobó por unanimidad en el Pleno de Las Cortes Valencianas una Proposición No de Ley de tramitación especial de urgencia, para "proteger las denominaciones de origen vitivinícolas de la Comunitat Valenciana.

Desde la DO Valencia se ha insistido en diversas ocasiones en que esta situación arrancó décadas atrás, cuando se acordó con Utiel-Requena y Alicante dar facilidades de embotellado y comercialización para parte de sus vinos bajo la DO Valencia, si así era de interés para productores y comporadores, lo que luego fue bendecido por la conselleria. Una sentencia del TSJCV así lo ratificó, aunque Utiel-Requena y Alicante la han recurrido.