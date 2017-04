Aguado: «Por tres o cuatro céntimos estamos asfixiando al agricultor»

El presidente de AVA-Asaja), Cristóbal Aguado, ha manifestado que las grandes cadenas de distribución no pueden ser «un mercado caníbal, depredador», donde el fuerte se come al débil y «lo destruye». Ha criticado que la concentración de la distribución es tan grande que ha adquirido un peso monopolístico y muchos agricultores sufren su «acción depredadora» de abuso de fuerza. Entre tanto, la Administración es «incapaz» de entender que esa forma de actuar «la permite el mismo Gobierno» al no adoptar ninguna medida para «definir» el mercado. «Por unos céntimos estamos asfixiando al agricultor», denuncia Aguado, que se pregunta si «de verdad el consumidor no puede pagar 3 o 4 céntimos más por la fruta».