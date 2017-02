«Los jóvenes no quieren trabajar en el campo porque no es rentable»

Clara Aguilera ve fundamental que todas las estructuras de la UE y de los gobiernos de los países miembros tomen completa conciencia del grave problema de despoblamiento de amplias comarcas y del propio sector agrario, sencillamente porque no hay recambio generacional en las tareas del campo. Todos los problemas rurales se resumen en un hecho evidente: «Los jóvenes no quieren quedarse a trabajar en el campo porque no es rentable y, lógicamente buscan calidad de vida, por lo que emigran a las ciudades en busca de ocupaciones que les den una retibución digna». Por ello hay que defender que la PAC atienda debidamente algo que está en la esencia del problema: el hundimiento de los precios de los alimentos en origen. Sin precios suficientes no hay rentabilidad y sin ella no hay jóvenes y al final no habrá ni suficientes alimentos de proximidad, dependeremos de importaciones caras e inseguras. Fomentar otras actividades rurales, como el turismo, la artesanía, etc, está muy bien y es complementario, pero sin los precios seguros de lo que es la base, falla el conjunto.