Carros agrícolas para poder ir a comprar al centro de Valencia

Como se nota que algunos no tienen comercios en el centro, ni un taxi, ni es representante de nada, ni tiene que repartir material a las tiendas, ni tiene el aparcamiento comprado en la zona. Por mucho que se empeñe el inefable maestrillo, la cultura de la bicicleta no tien futuro en España ni en casi ningun pasi del mundo desarrrollado, de hecho al margen de Holanda y Dinamarca, no hay pais desarrollado que siga utilizando bicicletas nada mas que para hacerr deporte. Desde que hace un año o dos hicieron el carril bici del puente del Real, sitio por el que suelo pasar andando o en coche la mayoria de los dias solo he visto circular por el carril, tres bicicletas en m as de un año.