El TSJ aclara que sólo recuperarán la plusvalía quienes vendieron a pérdidas Los jueces de la Sala de lo Contencioso unifican su criterio y determinan que el tributo municipal sí que debe cobrarse cuando existen ganancias I. HERRERO VALENCIA. Jueves, 21 diciembre 2017, 00:00

Los jueces valencianos consideran que el impuesto de plusvalía municipal sólo debe pagarse cuando se obtengan ganancias de la venta de una vivienda. Si se vende por menos de lo que costó, no procede costear ese tributo y quienes se vieron obligados a hacerlo podrían recuperar la cuantía abonada.

Así lo recoge una reciente sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), en la que los jueces de las secciones tercera y cuarta unifican su criterio y se pronuncian en el mismo sentido que las sentencias del Tribunal Constitucional que invalidan la aplicación de la plusvalía municipal cuando existen pérdidas en la venta del inmueble.

A falta de que el Ministerio de Hacienda modifique la legislación sobre plusvalías para establecer un nuevo «método objetivo de cuantificación del incremento de valor», como demandaba el Constitucional, el Tribunal Supremo será, previsiblemente, quien zanje las discrepancias sobre esta cuestión entre los tribunales de toda España.

Desde la Federación Española de Municipios y Provincias también urgieron al Gobierno a reformar este tributo, una vez declarada inconstitucional la fórmula para su cálculo, decisión que podría tener un impacto de hasta 10.000 millones de euros para las arcas municipales, según el despacho Navas Cusí. En Valencia, los ingresos anuales por este tributo rondan los treinta millones.

Mientras llegan esas soluciones, las secciones tercera y cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCV han optado por unificar sus criterios, en un fallo que contó con el voto particular de dos magistrados y que tiene su origen en la plusvalía cobrada por el Ayuntamiento de Benicàssim (Castellón), como consecuencia de la donación de unos terrenos sin urbanizar.

En su sentencia, determinan que el sistema que regula el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, más conocido como el impuesto de plusvalías, «no es, con carácter general, contrario a la Constitución Española, sino sólo en aquellos supuestos en los que somete a tributación situaciones que no presentan aumento de valor del terreno en el momento de la transmisión».

Es decir, si no hay ganancia con la operación, no hay que abonarlo. En el caso que motivó esta unificación de criterio, los jueces dan la razón al consistorio que cobró la plusvalía y subrayan que la afectada no aportó ningún elemento «siquiera indiciario» que «permita determinar la existencia de minusvalía o decremento en la transmisión».

Demostrar que el inmueble ha perdido valor es, de hecho, la principal dificultad para los afectados, que deben recurrir a un arquitecto y se arriesgan a que, después, la administración presente otra tasación.